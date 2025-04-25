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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Путин и Уиткофф общаются уже более двух часов

обновлено 17:37
17:37 3349

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом продолжается уже более двух часов.

Она началась около 14:20 мск (15:20 по Баку). Данных о ее завершении пока не было.

*** 15:26

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 апреля, принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», - сказал он.

*** 11:20

Самолет, на борту которого, как предполагается, находится специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт вылетел из Флориды, пересек Атлантический океан, пролетел над Норвегией, Швецией и Латвией. К 10:00 мск (11:00 по Баку) он находился над Тверской областью и вскоре должен приземлиться в Москве.

Хотя данные о борте на Flightradar24 не уточняются, маршрут и анонсированный визит Уиткоффа позволяют предположить, что это его самолет.

Для Уиткоффа это уже четвертая поездка в Россию с февраля 2025 года. Спецпосланник Трампа принимает активное участие в переговорах о завершении российско-украинской войны.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Трампа подготовила финальное предложение о перемирии. Оно, в частности, предполагает, что США признают российский контроль над Крымом. Украина объявила, что не примет подобные условия.

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