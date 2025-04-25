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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Китай готов частично отменить пошлины на товары из США

11:42 851

Пекин изучает возможность освобождения части американского импорта от действующих 125% пошлин и просит компании предложить перечень товаров для исключения.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, рабочая группа Минторга Китая собирает предложения от бизнеса. В частности, рассматриваются восемь категорий товаров, связанных с производством полупроводников.

Президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Гарт подтвердил, что власти интересуются товарами, критичными для цепочек поставок, и некоторые компании уже смогли импортировать продукцию без новых пошлин.

В соцсетях и среди бизнес-сообщества обсуждается список из 131 категории товаров, включая вакцины, химикаты и авиационные двигатели, но его достоверность не подтверждена. По оценке Huatai Securities, объем затронутого импорта может достигать $45 млрд.

Напомним, торговая война между США и Китаем усилилась после введения Трампом пошлин до 145% на китайские товары. В ответ Китай ввел пошлины до 125%. Сейчас администрация США рассматривает возможность частичного снижения тарифов, а Китай требует полной отмены односторонних мер.

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