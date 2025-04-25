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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Президент Литвы: Россию можно остановить только силой

11:59 662

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования российско-украинской войны и остановить Россию силой. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

«Рассуждая о том, что Россия хочет в обмен на прекращение огня, она продолжает атаковать украинские города. Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. Такие преступления ненависти не остановить сладкими словами – только силой», — заявил литовский лидер.

Он добавил, что Литва продолжит поддерживать Украину несмотря ни на что.

Ранее в Литве представили план эвакуации из столицы во время войны. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, план рассчитан на случай военного вторжения. Столица Литвы находится недалеко от границы с Беларусью.

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