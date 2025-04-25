Глава Пентагона в ярости из-за слива информации Маску

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил проверкой на детекторе лжи исполняющему обязанности главы Объединенного комитета начальников штабов Кристоферу Грейди после утечки информации о секретном брифинге для Илона Маска по Китаю.

По данным издания, Хегсет в резкой форме требовал доказательств непричастности и угрожал полиграфом не только Грейди, но и другим высокопоставленным военным, включая директора Объединенного штаба Дугласа Симса. Брифинг для Маска, запланированный как обсуждение инноваций, был отменен после утечки.

Этот инцидент стал поворотным моментом в карьере Хегсета. На фоне проблем он лишился доверия к окружению, несколько чиновников были уволены или ушли в отставку, а сам Хегсет оказался под следствием по делу о неправильном обращении с секретной информацией.

Сообщается, что глава Пентагона участвовал в закрытом чате в Signal, где обсуждались детали операции США против хуситов, и якобы делился ими с родственниками. Пентагон это опроверг. Дональд Трамп публично поддержал Хегсета, но в администрации начали обсуждать возможную замену министра.