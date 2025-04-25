Глава Пентагона в ярости из-за слива информации Маску

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил проверкой на детекторе лжи исполняющему обязанности главы Объединенного комитета начальников штабов Кристоферу Грейди после утечки информации о секретном брифинге для Илона Маска по Китаю.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Хегсет в резкой форме требовал доказательств непричастности и угрожал полиграфом не только Грейди, но и другим высокопоставленным военным, включая директора Объединенного штаба Дугласа Симса. Брифинг для Маска, запланированный как обсуждение инноваций, был отменен после утечки.
Этот инцидент стал поворотным моментом в карьере Хегсета. На фоне проблем он лишился доверия к окружению, несколько чиновников были уволены или ушли в отставку, а сам Хегсет оказался под следствием по делу о неправильном обращении с секретной информацией.
Сообщается, что глава Пентагона участвовал в закрытом чате в Signal, где обсуждались детали операции США против хуситов, и якобы делился ими с родственниками. Пентагон это опроверг. Дональд Трамп публично поддержал Хегсета, но в администрации начали обсуждать возможную замену министра.