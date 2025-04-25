Кличко заявил о необходимости отдать территории России

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC заявил, что Украине ради достижения мира, возможно, придется пойти на территориальные уступки. Он назвал эту меру вынужденной и временной.

«Один из сценариев — отдать территории. Это несправедливо. Но ради мира, пусть и временного, возможно, это станет решением. Временным решением», — сказал Кличко. Киевский мэр не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что украинский народ никогда не признает российскую оккупацию.

Кличко, который считается политическим оппонентом президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью BBC через несколько часов после того, как российский ракетно-дроновый удар по Киеву унес жизни 12 человек, еще более 80 киевлян были ранены.