USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Расширенные переговоры Байрамова и Каллас

фото; обновлено 13:19
13:19 784

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас проходит встреча в расширенном формате, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе дискуссий основное внимание уделялось текущим вопросам и перспективам отношений между Азербайджаном и ЕС, включая такие сферы сотрудничества, как энергетика, торговля, транспорт и переход к зеленой экономике, а также вкладу Азербайджана в региональную взаимосвязанность и поставку чистой энергии. Также обсуждались вопросы региональной безопасности, включая постконфликтную ситуацию», - говорится в сообщении.

Джейхун Байрамов подтвердил «давнюю и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой внесение поправок в Конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является предпосылкой для подписания мирного соглашения».

* * * 12:55

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны начали двустороннюю встречу.

В Подмосковье взорвали российского генерала
В Подмосковье взорвали российского генерала фото; видео; обновлено 14:04
14:04 1952
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 13:10
13:10 6762
У каждого свой «Карабах». Но не каждый может его решить
У каждого свой «Карабах». Но не каждый может его решить горячая тема; все еще актуально
24 апреля 2025, 23:23 5646
Британия против остановки войны в Украине
Британия против остановки войны в Украине
13:21 734
Расширенные переговоры Байрамова и Каллас
Расширенные переговоры Байрамова и Каллас фото; обновлено 13:19
13:19 785
Кличко заявил о необходимости отдать территории России
Кличко заявил о необходимости отдать территории России
12:30 2347
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото
11:52 1719
Алиев принял Каю Каллас
Алиев принял Каю Каллас фото
11:04 2804
Пять условий Украины для мира с Россией
Пять условий Украины для мира с Россией
10:54 3118
Россия ответила ядерными угрозами на призыв Трампа
Россия ответила ядерными угрозами на призыв Трампа
10:35 3750
Украина атакует Крым
Украина атакует Крым главное на этот час
04:29 9640

ЭТО ВАЖНО

В Подмосковье взорвали российского генерала
В Подмосковье взорвали российского генерала фото; видео; обновлено 14:04
14:04 1952
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 13:10
13:10 6762
У каждого свой «Карабах». Но не каждый может его решить
У каждого свой «Карабах». Но не каждый может его решить горячая тема; все еще актуально
24 апреля 2025, 23:23 5646
Британия против остановки войны в Украине
Британия против остановки войны в Украине
13:21 734
Расширенные переговоры Байрамова и Каллас
Расширенные переговоры Байрамова и Каллас фото; обновлено 13:19
13:19 785
Кличко заявил о необходимости отдать территории России
Кличко заявил о необходимости отдать территории России
12:30 2347
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото
11:52 1719
Алиев принял Каю Каллас
Алиев принял Каю Каллас фото
11:04 2804
Пять условий Украины для мира с Россией
Пять условий Украины для мира с Россией
10:54 3118
Россия ответила ядерными угрозами на призыв Трампа
Россия ответила ядерными угрозами на призыв Трампа
10:35 3750
Украина атакует Крым
Украина атакует Крым главное на этот час
04:29 9640
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться