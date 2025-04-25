Расширенные переговоры Байрамова и Каллас

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас проходит встреча в расширенном формате, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе дискуссий основное внимание уделялось текущим вопросам и перспективам отношений между Азербайджаном и ЕС, включая такие сферы сотрудничества, как энергетика, торговля, транспорт и переход к зеленой экономике, а также вкладу Азербайджана в региональную взаимосвязанность и поставку чистой энергии. Также обсуждались вопросы региональной безопасности, включая постконфликтную ситуацию», - говорится в сообщении.

Джейхун Байрамов подтвердил «давнюю и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой внесение поправок в Конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является предпосылкой для подписания мирного соглашения».