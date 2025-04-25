В Подмосковье взорвали российского генерала

СК подтвердил, что в машине взорвалось взрывное устройство с поражающими элементами. В ведомстве заявили, что СК квалифицировал взрыв в Балашихе как убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В результате взрыва автомобиля в Балашихе в пятницу погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом уточняется, что взорвавшийся автомобиль не принадлежал ему. СВУ сработало, когда Москалик проходил мимо. Взрывом генерала отбросило на несколько метров. Взрыв выбил окна на нижних этажах дома.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием.

Москалик участвовал в переговорах по «мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины» в рамках нормандского формата в 2015 году, пишут российские СМИ.