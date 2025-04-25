Британия против остановки войны в Украине

«Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину. Лондон не будет приветствовать временную остановку боевых действий, поскольку это оставит России возможность и средства возобновить войну. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова», — отметил Стармер.

Также британский премьер заявил, что Лондон не поддерживает предложение США официально признать Крым российским в рамках мирного соглашения. Однако добавил, что «именно Украина должна решать эти вопросы — не другие люди». При этом Стармер заступился за украинского президента Владимира Зеленского, которого президент США Дональд Трамп обвинил в нежелании заключить мирную сделку.

«Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный проход из его страны в первую неделю конфликта. В тот момент все думали, что Россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался сражаться и руководить своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью на протяжении более трех лет», — подчеркнул Стармер. Он отметил, что это Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня.