Британия против остановки войны в Украине

Прекращение огня должно состояться на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину. Лондон не будет приветствовать временную остановку боевых действий, поскольку это оставит России возможность и средства возобновить войну. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова», — отметил Стармер.
Также британский премьер заявил, что Лондон не поддерживает предложение США официально признать Крым российским в рамках мирного соглашения. Однако добавил, что «именно Украина должна решать эти вопросы — не другие люди». При этом Стармер заступился за украинского президента Владимира Зеленского, которого президент США Дональд Трамп обвинил в нежелании заключить мирную сделку.
«Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный проход из его страны в первую неделю конфликта. В тот момент все думали, что Россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался сражаться и руководить своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью на протяжении более трех лет», — подчеркнул Стармер. Он отметил, что это Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня.