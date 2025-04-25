Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова 23 апреля в город Самарканд (Узбекистан) привел к дипломатическому казусу между двумя странами. Как пишет «Коммерсант», во время церемонии возложения венка к памятнику «Скорбящая мать» Лавров обратил внимание на отсутствие надписи на русском языке, что вызвало его недовольство.

На памятнике крупными буквами было написано: «Вы всегда в моем сердце, мои дорогие», причем надпись присутствовала только на узбекском и английском языках. Лавров это заметил: — Как к вам англичан занесло? — поинтересовался он у экскурсовода. — Смотрю, надпись на английском. — Тут, в принципе, на всех языках. Город же туристический, — ответила она. — Русского не вижу, — резюмировал министр.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, находившийся рядом, в разговор не вмешался. Визит Лаврова проходил в рамках подготовки к 80-летию победы во Второй мировой войне. Узбекистанская сторона постаралась создать праздничную атмосферу, особенно учитывая, что визит совпал с днем рождения Бахтиёра Саидова. Предполагалось, что праздничное настроение усилится. Однако критика Лаврова в присутствии узбекского министра иностранных дел нарушила эту атмосферу. Узбекское внешнеполитическое ведомство никак не прокомментировало претензию Лаврова у памятника «Скорбящая мать». Позже, на итоговом брифинге по результатам переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым, Лавров выразил поддержку усилиям по «укреплению позиций русского языка» в Узбекистане. Он отметил, что «в Узбекистане проживает около миллиона соотечественников, которые активно пользуются русским языком в повседневной жизни». «Россия неизменно поддерживает усилия руководства Узбекистана, лично Шавката Миромоновича Мирзиёева, по сохранению межнациональной гармонии и укреплению позиций русского языка, который является в Узбекистане языком межнационального общения, российского культурного и исторического присутствия», — заявил Лавров. На следующий день после окончания визита Лаврова на его заявление ответил депутат парламента Узбекистана Одилжон Тоджиев. Он подчеркнул, что нельзя принуждать узбекистанцев к изучению русского языка: «Искусственное продвижение иностранного языка рождает не любовь, а противоположное отношение. Более того, уважение нельзя требовать — оно приходит само, естественно. Если на главной площади Москвы появится надпись на узбекском языке, тогда, возможно, мы подумаем», — написал узбекский депутат в соцсетях в ответ на высказывание Лаврова.

За последние годы русский язык остается причиной напряженности между Ташкентом и Москвой. Ранее инцидент с применением насилия в отношении ученика во время урока русского языка в школе в Ташкенте вызвал недовольство официального представителя МИД России Марии Захаровой. После этого инцидента в сентябре прошлого года Захарова подчеркнула «многовековое положительное влияние русского языка на Узбекистан». МИД Узбекистана не прокомментировал конфликт публично. Однако узбекистанских активистов возмутила позиция Москвы. Они заявили, что «Кремль раздувает внутренний конфликт Узбекистана». Тогда председатель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров расценил заявление Захаровой как вмешательство во внутренние дела Узбекистана. Отметим, что визит министра иностранных дел России в Самарканд состоялся вскоре после саммита Европейский союз – Центральная Азия, прошедшего в этом историческом городе Узбекистана. На саммите была подписана декларация о стратегическом партнерстве между республиками Центральной Азии и ЕС, а Брюссель обязался вложить в страны региона 12 миллиардов долларов инвестиций, а также выделить 1,5 миллиарда долларов в виде грантов. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах энергетики, в рамках международного торгового маршрута под названием «Срединный коридор», в разработке месторождений полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, и в других областях. Все это является частью усилий Европейского союза по укреплению своих позиций в регионе, который традиционно считался сферой влияния России. В свою очередь, страны региона стремятся уравновесить свои отношения с разными центрами силы, включая ЕС, чтобы избежать полной зависимости от Москвы. Что приводит к усилению конкуренции в регионе между Китаем, Россией и Западом (правда, в современных условиях геополитический термин «Запад» во многом вышел за рамки традиционного контекста в силу политики, проводимой США – ред.).