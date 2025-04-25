Евросоюз и Киев отвергли ряд мирных предложений США

Европа и Украина отвергли некоторые предложения США в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

«Украинские и европейские официальные лица на этой неделе отклонили некоторые предложения США о том, как положить конец войне между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Киев и Брюссель выдвинули встречные предложения по различным вопросам, от территориальных до санкций.

Как пишет Reuters, основные разногласия между Украиной и Европой, с одной стороны, и США, с другой, касаются последовательности решения территориальных вопросов, отмены санкций в отношении России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины.