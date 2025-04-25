Birbank Private расширяет сеть обслуживания

Kapital Bank, обладающий крупнейшей сетью обслуживания в стране, открыл новый филиал по адресу проспект Нефтяников, 153 филиал «Port Baku» теперь доступен для клиентов.
Новый филиал, созданный в соответствии с современной концепцией, будет обслуживать клиентов по будням с 09:00 до 17:00, предоставляя премиальный уровень сервиса. В отделении созданы все условия для комфортного и качественного банковского обслуживания.
Клиенты Birbank Private смогут воспользоваться широким спектром услуг, включая депозиты, расчётно-кассовые операции, банковские карты, различные виды кредитов и другие финансовые продукты. Также филиал предоставляет услуги розничного банкинга для всех заинтересованных клиентов.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 119 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.