USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС

обновлено 16:05
Отдел информации
16:05 1319

Евросоюз является для Азербайджана ведущим экономическим партнером, товарооборот с которым в 2024 году составил около 20 млрд долларов.

Как передает haqqin.az, об этом cообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

Министр отметил, что на основании мандата, выданного в 2016 году, с 2017 года были начаты переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения Азербайджана и ЕС. За много лет переговоров удалось согласовать почти 90% вопросов соглашения по разным направлениям. В то же время остается открытым ряд вопросов торгово-экономического характера.

«В последние годы в этом процессе наблюдалась определенная стагнация. Обеими сторонами была достигнута договоренность предпринять практические шаги для завершения оставшихся вопросов по соглашению. В то же время, принимая во внимание прошедшие в регионе и мире новые реалии, соглашение должно охватить новые потенциальные направления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также новые планы Европейского Союза в отношении региона и Центральной Азии», - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан остается надежным партером ЕС в энергетической сфере. Это касается поставок энергоресурсов по различным трубопроводам и начала транспортировки газа из восточного берега Каспия. Поставки газа из Азербайджана в ЕС значительно выросли после начала войны в Украине. Азербайджан поставляет газ в 12 стран, 10 из которых – европейские, 8 – страны ЕС.

Министр отметил, что особое внимание уделяется поставкам в Европу электроэнергии из возобновляемых источников.

Он напомнил, что во время прошедшего в Баку COP29 было заключено трехстороннее соглашение по поставкам в Европу электроэнергии из Казахстана и Узбекистана через Азербайджан по подводному кабелю по дну Каспийского моря. «В настоящее время данный проект находится на стадии реализации, и мы видим очень большие перспективы и интерес стран Евросоюза», - добавил министр.

По его словам, одним из главных приоритетов для Европейского Союза всегда были вопросы экологии и изменения климата, и эти вопросы также занимают важное место в повестке Азербайджана.

Байрамов сообщил, что проинформировал Каллас о ситуации на Южном Кавказе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после войны, а также о последних событиях. В частности, министр рассказал о переговорном процессе по мирному урегулированию, который начался по инициативе Азербайджана около двух с половиной лет назад, и подробно разъяснил ожидания Баку от Еревана.

«Конечно, в Евросоюзе хорошо знают позицию Азербайджана. Позиция Азербайджана не новая, она обсуждается уже более двух лет. Среди этих условий важное место занимает устранение территориальных претензий к Азербайджану, которые содержатся в Конституции Армении. А также вопрос ликвидации Минской группы ОБСЕ и ее институтов, которые уже не имеют функционального значения. Ереван должен предпринять соответствующие шаги», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Выступившая на пресс-конференции Кая Каллас отметила, что ЕС уделяет большое вынимание сотрудничеству с Азербайджаном, который играет важную роль в энергообеспечении Европы. По ее словам, ЕС столкнулся с беспрецедентными вызовами в энергетической в сфере, и Азербайджан сыграл важную роль в диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Она также выразила поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обеспечению устойчивости и реализации мирного соглашения. Каллас поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Украине.

Верховный представитель ЕС отметила, что отношения ЕС и Азербайджана охватывают многие сферы. Она заявила, что в Баку были обсуждены вопросы еще большего расширения отношений между ЕС и Азербайджаном. «Мы берем за основу наших связей взаимное уважение, верховенство законов и укрепление сотрудничества», - заключила Каллас.

*** 14:20

Ожидается, что в Армении будут предприняты соответствующие шаги по устранению территориальных претензий к Азербайджану, содержащихся в Конституции, и упразднению Минской группы ОБСЕ. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Министр добавил, что «наличие реваншистских настроений в Армении вызывает серьезную обеспокоенность»: «Активная милитаризация Армении все еще остается источником угрозы. Говоря о реваншистских настроениях, я хотел бы отметить недавние инциденты с сожжением флагов Азербайджана и Турции. К сожалению, аналогичный инцидент произошел вчера во Франции. Мы ожидаем, что соответствующие структуры этих стран примут решительные меры для того, чтобы сожжение атрибутов другой страны было признано преступлением».

Каллас, в свою очередь, отметила, что Брюссель приветствует согласование текстовой части мирного соглашения: «У нас состоялись хорошие обсуждения по вопросу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы активно поддерживаем укрепление связей между двумя странами, обеспечение устойчивости и реализации мирного соглашения. Я с удовлетворением приветствую согласование текстовой части мирного соглашения. Надеюсь, очередные шаги будут более продуктивными», – отметила Каллас.

Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 4988
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 272
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 171
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 1320
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле обновлено 15:26
15:26 2066
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 1396
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 2792
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 14:57
14:57 8920
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
14:23 2037
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку искусство алиевской дипломатии; все еще актуально
01:09 7457
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» главное на этот час
13:32 4100

ЭТО ВАЖНО

Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 4988
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 272
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 171
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 1320
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле обновлено 15:26
15:26 2066
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 1396
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 2792
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 14:57
14:57 8920
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
14:23 2037
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку искусство алиевской дипломатии; все еще актуально
01:09 7457
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» главное на этот час
13:32 4100
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться