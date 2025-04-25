Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС

Евросоюз является для Азербайджана ведущим экономическим партнером, товарооборот с которым в 2024 году составил около 20 млрд долларов.

Как передает haqqin.az, об этом cообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

Министр отметил, что на основании мандата, выданного в 2016 году, с 2017 года были начаты переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения Азербайджана и ЕС. За много лет переговоров удалось согласовать почти 90% вопросов соглашения по разным направлениям. В то же время остается открытым ряд вопросов торгово-экономического характера.

«В последние годы в этом процессе наблюдалась определенная стагнация. Обеими сторонами была достигнута договоренность предпринять практические шаги для завершения оставшихся вопросов по соглашению. В то же время, принимая во внимание прошедшие в регионе и мире новые реалии, соглашение должно охватить новые потенциальные направления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также новые планы Европейского Союза в отношении региона и Центральной Азии», - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан остается надежным партером ЕС в энергетической сфере. Это касается поставок энергоресурсов по различным трубопроводам и начала транспортировки газа из восточного берега Каспия. Поставки газа из Азербайджана в ЕС значительно выросли после начала войны в Украине. Азербайджан поставляет газ в 12 стран, 10 из которых – европейские, 8 – страны ЕС.

Министр отметил, что особое внимание уделяется поставкам в Европу электроэнергии из возобновляемых источников.

Он напомнил, что во время прошедшего в Баку COP29 было заключено трехстороннее соглашение по поставкам в Европу электроэнергии из Казахстана и Узбекистана через Азербайджан по подводному кабелю по дну Каспийского моря. «В настоящее время данный проект находится на стадии реализации, и мы видим очень большие перспективы и интерес стран Евросоюза», - добавил министр.

По его словам, одним из главных приоритетов для Европейского Союза всегда были вопросы экологии и изменения климата, и эти вопросы также занимают важное место в повестке Азербайджана.

Байрамов сообщил, что проинформировал Каллас о ситуации на Южном Кавказе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после войны, а также о последних событиях. В частности, министр рассказал о переговорном процессе по мирному урегулированию, который начался по инициативе Азербайджана около двух с половиной лет назад, и подробно разъяснил ожидания Баку от Еревана.

«Конечно, в Евросоюзе хорошо знают позицию Азербайджана. Позиция Азербайджана не новая, она обсуждается уже более двух лет. Среди этих условий важное место занимает устранение территориальных претензий к Азербайджану, которые содержатся в Конституции Армении. А также вопрос ликвидации Минской группы ОБСЕ и ее институтов, которые уже не имеют функционального значения. Ереван должен предпринять соответствующие шаги», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Выступившая на пресс-конференции Кая Каллас отметила, что ЕС уделяет большое вынимание сотрудничеству с Азербайджаном, который играет важную роль в энергообеспечении Европы. По ее словам, ЕС столкнулся с беспрецедентными вызовами в энергетической в сфере, и Азербайджан сыграл важную роль в диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Она также выразила поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обеспечению устойчивости и реализации мирного соглашения. Каллас поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь Украине.

Верховный представитель ЕС отметила, что отношения ЕС и Азербайджана охватывают многие сферы. Она заявила, что в Баку были обсуждены вопросы еще большего расширения отношений между ЕС и Азербайджаном. «Мы берем за основу наших связей взаимное уважение, верховенство законов и укрепление сотрудничества», - заключила Каллас.