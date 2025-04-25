Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал ТАСС о состоявшейся «конструктивной» встрече с представителем сирийских спецслужб.

«На прошлой неделе в Баку состоялась конференция по Афганистану, в которой участвовали руководители либо представители высокого уровня стран Ближнего Востока, стран Большой Евразии. Был и один из руководителей сирийской спецслужбы. И с ним состоялась вполне конструктивная и доброжелательная встреча по своему содержанию», - сказал Нарышкин.

17-18 апреля Нарышкин посетил Баку, где провел переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также с представителями других спецслужб. ТАСС сообщал, что на переговорах с руководством спецслужб Азербайджана было констатировано, что «российско-азербайджанское сотрудничество по линии спецслужб динамично развивается, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, нацелено на защиту национальных интересов Российской Федерации и Азербайджанской Республики».