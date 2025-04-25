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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Анар Алиев принял граждан в Агстафе

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14:43 658

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев принял в Агстафе жителей Агстафинского и Газахского районов.

Перед началом приема Анар Алиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Во время приема граждане обратились по вопросам, связанным с трудоустройством, инвалидностью, жилищным обеспечением, адресной социальной помощью и другими социальными проблемами. Среди заявителей были также члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, по всем обращениям приняли соответствующие меры.

На все вопросы были даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане зарегистрировались для участия в программах активного трудоустройства и самозанятости на основании их заявлений.

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