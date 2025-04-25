Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан Глосс занимает пост замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а отец Ларри Глосс — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

Майкл Глосс попал в российскую армию в 2023 году после того, как несколько месяцев путешествовал по миру. Как выяснили «Важные истории», Глосс уехал из США не позднее зимы 2023-го, бросив учебу в колледже. Сперва он жил в Италии, затем отправился в Израиль, откуда его депортировали. Следующие несколько месяцев он провел в Турции, где посетил «Балканский сбор» — слет сообщества Rainbow family, а также помогал устранять последствия землетрясения в провинции Хатай.

Знакомый Глосса, у которого он останавливался в Стамбуле, рассказал «Важным историям», что американец «постоянно говорил о всяком негативе — о бедности, о крахе цивилизаций». «Он был убежден, что гегемония Запада уходит и что скоро ее заменит БРИКС», — рассказал собеседник издания. Другой знакомый Глосса в Турции сообщил, что Глосс смотрел видео о Палестине и «был очень зол на Америку». «Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора», — рассказал собеседник издания.

Майкл Глосс приехал в Россию в августе 2023 года. Прежде чем получить российскую визу, Глосс просил знакомых, чтобы ему помогли сделать приглашение в РФ. Он по-разному объяснял, зачем едет в Россию: одним говорил, что хочет выучить русский язык, другим — что намерен получить гражданство, третьим — чтобы развивать свой экологический проект. Он пересек границу Грузии и России 12 августа, следует из данных пограничной службы, изученных изданием.

В течение месяца Глосс посетил Владикавказ, Таганрог, Волгоград и Москву. 1 сентября Глосс сообщил, что его виза истекает через неделю, а 3 сентября он начал искать жилье в Вене и Братиславе. Еще через два дня, 5 сентября, данные о Майкле Глоссе появились в системе ЕМИАС: в качестве адреса указан пункт вербовки на контрактную службу в армии РФ на улице Яблочкова, а «квартирой» — кабинет медосвидетельствования под номером 302. Как отмечает издание, этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву, чтобы заключать контракт с Минобороны РФ для участия в войне.