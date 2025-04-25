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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах

обновлено 15:14
15:14 1400

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот позволил Ирану и его прокси-группировкам усилиться, сняв санкции с иранской нефти.

«Я не остановил их (иранцев). Но я не создал для них комфортных условий, потому что считаю, что мы можем заключить сделку без атаки. Надеюсь, что сможем. Возможно, придется атаковать, потому что Иран не должен получить ядерное оружие. В конечном итоге я оставляю выбор за ними (Тегераном), но предпочитаю сделку, а не сбрасывание бомб. Я думаю, что мы заключим сделку с Ираном. Никто другой не смог бы этого добиться», - сказал Трамп.

На вопрос, опасается ли он, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может втянуть США в войну, Трамп ответил отрицательно: «Он может начать войну, но нас не втянут».

На уточняющий вопрос, останутся ли США в стороне в случае конфликта с участием Израиля, Трамп сказал: «Нет, я этого не говорил. Вы спросили, втянет ли он меня, словно я пойду туда (на войну с Ираном) против воли. Нет, я могу пойти туда очень охотно, если мы не заключим сделку. Если сделки не будет, я буду в первых рядах».

Трамп также раскритиковал действия администрации Байдена в отношении Ирана, заявив: «Не было денег для ХАМАС. Не было денег для «Хезболлы». Не было денег. Иран был на мели при мне. У них не было денег, и они сказали ХАМАС: мы не дадим вам денег. Когда пришел Байден и снял все санкции, он позволил Китаю и другим покупать нефть, и Иран накопил 300 миллиардов долларов наличными за четыре года. Они снова начали финансировать террор, включая ХАМАС. ХАМАС был не у дел. «Хезболла» была не у дел. У Ирана не было денег при мне. Я виню администрацию Байдена, потому что они позволили Ирану вернуться в игру, не заключив сделку».

Кроме того, Трамп затронул тему войны между Россией и Украиной, утверждая, что только он способен добиться мира. «Если я могу остановить гибель 3000 человек в неделю в среднем в России и Украине, это только благодаря мне, никто другой не смог бы это сделать. Кстати, я думаю, что мы это сделаем», — сказал он.

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