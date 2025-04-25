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Экономика Калифорнии на 4-м месте в мире

15:18 1043

24 апреля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что номинальный ВВП штата по итогам 2024 года составил $4,1 трлн согласно данным МВФ.

Это позволило Калифорнии обойти Японию ($4,02 трлн) и занять четвертое место в мире по размеру экономики — после США, Китая и Германии.

Ньюсом отметил, что уже в 2026 году Индия, ВВП которой по итогам 2024 года составил $3,9 трлн, может обогнать как Калифорнию, так и Японию.

Калифорния, с населением около 40 миллионов человек, остается самым густонаселенным штатом США, обеспечивая около 14% всего американского ВВП. Основу экономики штата составляет сектор финансов, страхования и недвижимости, на долю которого приходится 25%. Далее следуют профессиональные услуги (14%) и информационные технологии (12%). Производство дает 11%, а здравоохранение — 7%. Кроме того, Калифорния обеспечивает 17% сельхозэкспорта США и 18% экспорта компьютерной и электронной техники.

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