Bakcell отмечает первую годовщину ребрендинга в масштабах страны

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, сегодня отмечает первую годовщину своего ребрендинга, последовавшего за стратегическим и визуальным обновлением, проведенным в 2024 году. За прошедший год Bakcell сделал значительные шаги к цифровому будущему, все активнее внедряя инновационные и поддерживаемые искусственным интеллектом решения в рамках обновленного дизайна и стратегии бренда.

В рамках этой стратегии компанией Bakcell были представлены инновационные продукты и услуги, включая Birinci Tariff, VoWifi, Bakcell Fiber, Star тарифы, Bakcell Kart и Тарифный советник. Эти инновации прежде всего направлены на расширение ассортимента продуктов и услуг для клиентов, что способствует улучшению их общего опыта.

С новой брендинговой стратегией и клиентоориентированным подходом Bakcell сегодня предлагает высокоскоростные и инновационные продукты и услуги, особенно в Карабахе и во всех регионах Азербайджана. В результате ребрендинга Bakcell способствует развитию цифровой трансформации Азербайджана, одновременно подчеркивая свою приверженность инновациям, устойчивости и национальным ценностям.

О компании Bakcell

Bakcell — первый и крупнейший частный оператор телекоммуникаций в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Благодаря решениям на базе искусственного интеллекта Bakcell вносит значимый вклад в устойчивое развитие Азербайджана и остается одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.