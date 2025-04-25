USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Bakcell отмечает первую годовщину ребрендинга в масштабах страны

ВИДЕО
16:15 148

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, сегодня отмечает первую годовщину своего ребрендинга, последовавшего за стратегическим и визуальным обновлением, проведенным в 2024 году. За прошедший год Bakcell сделал значительные шаги к цифровому будущему, все активнее внедряя инновационные и поддерживаемые искусственным интеллектом решения в рамках обновленного дизайна и стратегии бренда.

В рамках этой стратегии компанией Bakcell были представлены инновационные продукты и услуги, включая Birinci Tariff, VoWifi, Bakcell Fiber, Star тарифы, Bakcell Kart и Тарифный советник. Эти инновации прежде всего направлены на расширение ассортимента продуктов и услуг для клиентов, что способствует улучшению их общего опыта.

С новой брендинговой стратегией и клиентоориентированным подходом Bakcell сегодня предлагает высокоскоростные и инновационные продукты и услуги, особенно в Карабахе и во всех регионах Азербайджана. В результате ребрендинга Bakcell способствует развитию цифровой трансформации Азербайджана, одновременно подчеркивая свою приверженность инновациям, устойчивости и национальным ценностям.

О компании Bakcell

Bakcell — первый и крупнейший частный оператор телекоммуникаций в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Благодаря решениям на базе искусственного интеллекта Bakcell вносит значимый вклад в устойчивое развитие Азербайджана и остается одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 5008
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 285
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 180
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 1330
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле обновлено 15:26
15:26 2074
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 1403
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 2795
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 14:57
14:57 8932
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
14:23 2049
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку искусство алиевской дипломатии; все еще актуально
01:09 7459
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» главное на этот час
13:32 4110

ЭТО ВАЖНО

Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 5008
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 285
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 180
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 1330
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле обновлено 15:26
15:26 2074
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 1403
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 2795
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 14:57
14:57 8932
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
14:23 2049
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку
Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку искусство алиевской дипломатии; все еще актуально
01:09 7459
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» главное на этот час
13:32 4110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться