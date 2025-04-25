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Kapital Bank предупреждает пользователей

16:22 336

В современную эпоху, когда цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни, случаи кибермошенничества стремительно растут. Kapital Bank, опираясь на результаты регулярного мониторинга с целью предотвращения кибермошенничества, призывает пользователей проявлять повышенную осторожность. Так, в ходе недавнего анализа было выявлено более 12 000 устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением и использующих мобильное приложение Birbank. Благодаря принятым превентивным мерам все эти устройства были обезврежены и освобождены от потенциальных угроз.

Важно отметить, что банк не ограничивается только реакцией на инциденты, но и активно внедряет профилактические меры. Основу системы безопасности Kapital Bank составляют технологии, основанные на искусственном интеллекте. С их помощью банковские операции отслеживаются в режиме 24/7, и при обнаружении подозрительной активности незамедлительно принимаются меры реагирования.

Несмотря на принимаемые меры, борьба с кибермошенничеством требует совместных усилий как со стороны банков, так и со стороны клиентов. Использование нелицензионного (пиратского) программного обеспечения представляет серьезную угрозу безопасности. Такие программы нередко содержат вредоносные коды, называемые backdoor (черный ход), которые позволяют злоумышленникам скрытно получить доступ к устройству пользователя. В результате личные данные могут попасть в руки третьих лиц.

Особенно уязвимыми являются пользователи Android, которые загружают приложения вне официального магазина Play Market, например модифицированные версии WhatsApp Plus, Instagram Plus и различные APK-файлы игр. Также не рекомендуется использовать общедоступные сети Wi-Fi при совершении онлайн-покупок с использованием банковских карт.

В связи с этим Kapital Bank настоятельно призывает своих клиентов проявлять максимальную осторожность и ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам свои личные данные, такие как CVV/CVC-код с обратной стороны карты, одноразовые OTP-коды, полученные по SMS, PIN-код карты или FIN-номер удостоверения личности. Также настоятельно рекомендуем не доверять непрофессиональным видеороликам и рекламным материалам, якобы распространяемым от имени банков.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 119 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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