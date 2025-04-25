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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова

ФОТО
Отдел спорта
16:26 181

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречи с руководством Европейской волейбольной конфедерации (CEV) и Международной федерацией баскетбола (FIBA).

В ходе встречи с главой CEV Роко Сикиричем обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейской волейбольной конфедерацией, перспективы развития и совместные проекты.

Во встрече также принимали участие начальник отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов, генсек Федерации волейбола Азербайджана Фаик Оруджев и член Совета правления CEV Джалил Джафаров.

В эти дни в Баку с визитом находится и генсек FIBA Андреас Загклис. Вчера он провел встречу с президентом Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) Эмином Амруллаевым, а сегодня пообщался с министром Фаридом Гаибовым. Они при участии исполнительного вице-президента ABF Фарруха Махмудова, спортивного директора Тургая Зейтингеза и менеджера FIBA по баскетболу 3х3 Йованы Вукойе обсудил развитие баскетбола в Азербайджане, сотрудничество с FIBA и воплощение в жизнь совместных инициатив.

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