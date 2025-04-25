О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова

В ходе встречи с главой CEV Роко Сикиричем обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейской волейбольной конфедерацией, перспективы развития и совместные проекты.

Во встрече также принимали участие начальник отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов, генсек Федерации волейбола Азербайджана Фаик Оруджев и член Совета правления CEV Джалил Джафаров.

В эти дни в Баку с визитом находится и генсек FIBA Андреас Загклис. Вчера он провел встречу с президентом Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) Эмином Амруллаевым, а сегодня пообщался с министром Фаридом Гаибовым. Они при участии исполнительного вице-президента ABF Фарруха Махмудова, спортивного директора Тургая Зейтингеза и менеджера FIBA по баскетболу 3х3 Йованы Вукойе обсудил развитие баскетбола в Азербайджане, сотрудничество с FIBA и воплощение в жизнь совместных инициатив.