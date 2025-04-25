Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не шутит о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав США.

«На самом деле я не шучу», - ответил он на просьбу журналиста прокомментировать серьезность его заявлений о необходимости присоединения этих территорий. «Канада - интересный случай, - продолжил Трамп. - CША от 200 до 250 млрд долларов в год, поддерживая Канаду. Мы берем на себя их военную сферу, все аспекты их [канадцев] жизни...»

Трамп подчеркнул, что единственный вариант, при котором для Вашингтона было бы целесообразно продолжать проводить подобную политику в отношении северного соседа, - это если бы Канада присоединилась к США.

Говоря о Гренландии, он отметил, что жителям острова вхождение территории в состав США принесло бы экономические выгоды. Для Вашингтона же Гренландия имеет важное значение с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Глава Белого дома также заявил в ответ на соответствующий вопрос Time, что не против, чтобы его запомнили как президента, увеличившего территорию США.

Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.