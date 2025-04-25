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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Аваз Зейналлы на свободе

16:42 2451

Низаминский районный суд принял решение об освобождении от отбывания наказания руководителя интернет-телевидения «Хурал» Аваза Зейналлы, находящегося под стражей, в связи с его заболеванием. Об этом сообщил его адвокат Рашад Алиев.

Отметим, что некоторое время назад у Аваза Зейналлы диагностировали онкологическое заболевание. Об этом его супруга Малахат Зейналлы поделилась в социальных сетях. В связи с этим была подана апелляция о досрочном освобождении А.Зейналлы.

Напомним, что 26 февраля 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Аваза Зейналлы к 9 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. В декабре прошлого года Верховный суд частично удовлетворил жалобу Зейналлы, сократив срок наказания на два месяца.

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