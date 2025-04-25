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Китай «тихо» отменил некоторые пошлины против США

16:55 1039

Пекин отменил пошлины на некоторые американские полупроводники, которые были введены в ответ на объявление США таможенных тарифов на товары из КНР. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мы узнали об этом [отмене пошлин] только после подачи декларации», - приводит телеканал слова Чэнь Шаолин, менеджера агентства Zhengnengliang Supply Chain.

Указывается, что освобождение от пошлин касается восьми видов интегральных схем, охватывающих большинство полупроводников, за исключением чипов памяти.

12 апреля Китай повысил ответные пошлины до 125% на все товары из США в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары до 145%.

По данным таможенной статистики, которую приводит у себя на сайте CNN, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму в 11,7 млрд долларов. Несмотря на успехи в развитии собственной полупроводниковой промышленности, Китай по-прежнему в значительной степени зависит от импорта чипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов, напоминает телеканал.

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