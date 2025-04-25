Киев предложил провести саммит во время похорон Папы Франциска

Украина обратилась к Италии и другим ключевым союзникам ЕС с предложением организовать саммит по урегулированию конфликта с Россией на фоне приезда мировых лидеров на похороны Папы Римского Франциска. Об этом пишет итальянская газета La Reppublica.

По данным газеты, Украина через дипломатические каналы обратилась к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по Украине. Речь идет не просто про переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а встречу в формате «Квинт», в который входили бы США, Италия, Франция, Великобритания и, вероятно, Германия.

Отмечается, что правительство Германии подтвердило, что канцлер Олаф Шольц, который посетит похороны понтифика, может провести ряд двусторонних переговоров в Риме.

А Трамп прибудет в Италию 25 апреля вечером, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским, которое запланировано 26 апреля в 10:00 утра по местному времени. И хотя Белый дом до сих пор не обнародовал официальный перечень двусторонних встреч Трампа, диписточники рассказали изданию о подготовке по меньшей мере трех таких переговоров - с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.