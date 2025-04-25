Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками

Телефонный номер министра обороны США Пита Хегсета, который использовался для мессенджера Signal, можно было найти в открытом доступе в Интернете. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, еще в марте этот номер можно было найти в WhatsApp, Facebook, а также на сайте со спортивными онлайн-играми.

«Секреты национальной безопасности потенциально могли оказаться в руках иностранных противников», — пишет газета.

В августе 2024 года Хегсет использовал свой личный номер для регистрации на сайте со спортивными ставками под именем «Пит Хегсет».

Номер, который может принадлежать его жене, был использован для регистрации еще одного аккаунта спустя две недели.

Номер Хегсета был также найден на платформе для посуточной аренды жилья Airbnb и в приложении для видеозвонков Microsoft Teams.