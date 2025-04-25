USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками

17:32 1045

Телефонный номер министра обороны США Пита Хегсета, который использовался для мессенджера Signal, можно было найти в открытом доступе в Интернете. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, еще в марте этот номер можно было найти в WhatsApp, Facebook, а также на сайте со спортивными онлайн-играми.

«Секреты национальной безопасности потенциально могли оказаться в руках иностранных противников», — пишет газета.

В августе 2024 года Хегсет использовал свой личный номер для регистрации на сайте со спортивными ставками под именем «Пит Хегсет».

Номер, который может принадлежать его жене, был использован для регистрации еще одного аккаунта спустя две недели.

Номер Хегсета был также найден на платформе для посуточной аренды жилья Airbnb и в приложении для видеозвонков Microsoft Teams.

Израильтяне убили болгарина. Болгария требует компенсации
Израильтяне убили болгарина. Болгария требует компенсации
17:39 1295
Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками
Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками
17:32 1046
Аваз Зейналлы на свободе
Аваз Зейналлы на свободе
16:42 2455
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 7428
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 2002
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 987
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 2285
Путин и Уиткофф общаются уже более двух часов
Путин и Уиткофф общаются уже более двух часов обновлено 17:37
17:37 3353
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 2419
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 3372
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 17:22
17:22 10612

ЭТО ВАЖНО

Израильтяне убили болгарина. Болгария требует компенсации
Израильтяне убили болгарина. Болгария требует компенсации
17:39 1295
Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками
Глава Пентагона «засветил» свой номер на сайте со спортивными ставками
17:32 1046
Аваз Зейналлы на свободе
Аваз Зейналлы на свободе
16:42 2455
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… обновлено 15:14
15:14 7428
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
Трамп о присоединении Канады и Гренландии к США: Я не шучу
16:27 2002
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова
О волейболе и баскетболе в кабинете Фарида Гаибова ФОТО
16:26 987
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС
Байрамов о мирных переговорах с Арменией и отношениях с ЕС обновлено 16:05
16:05 2285
Путин и Уиткофф общаются уже более двух часов
Путин и Уиткофф общаются уже более двух часов обновлено 17:37
17:37 3353
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах
Трамп: Если будет война с Ираном, я буду в первых рядах обновлено 15:14
15:14 2419
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ фото; обновлено 15:05
15:05 3372
Индия и Пакистан готовятся к боям
Индия и Пакистан готовятся к боям видео; обновлено 17:22
17:22 10612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться