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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Министр осмотрел малые хозяйства в Агстафе

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17:32 525

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджев в рамках программы самозанятости осмотрели малые хозяйства, созданные для жителей Агстафинского района Азада Мамедова, ветерана войны Азиза Алмаммедли и Гюнай Абдуллаевой.

В соответствии с программой самозанятости А.Мамедов получил активы на открытие донерной, А.Алмаммедли — для оказания услуг автоэлектрика, а Г.Абдуллаева — для производства мучных изделий.

Они поблагодарили главу государства за поддержку, оказываемую безработным и ищущим работу в создании своего малого бизнеса.

Отметим, что в рамках программы самозанятости в Агстафинском районе примерно для 941 человека были созданы малые хозяйства.

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