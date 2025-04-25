Министр осмотрел малые хозяйства в Агстафе

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджев в рамках программы самозанятости осмотрели малые хозяйства, созданные для жителей Агстафинского района Азада Мамедова, ветерана войны Азиза Алмаммедли и Гюнай Абдуллаевой.

В соответствии с программой самозанятости А.Мамедов получил активы на открытие донерной, А.Алмаммедли — для оказания услуг автоэлектрика, а Г.Абдуллаева — для производства мучных изделий.

Они поблагодарили главу государства за поддержку, оказываемую безработным и ищущим работу в создании своего малого бизнеса.

Отметим, что в рамках программы самозанятости в Агстафинском районе примерно для 941 человека были созданы малые хозяйства.