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Израильтяне убили болгарина. Болгария требует компенсации

17:39 1298

Болгария будет настаивать на справедливой компенсации родственникам гражданина Марина Маринова, погибшего в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.

Глава дипведомства подтвердил, что в Софии получили от Израиля официальную информацию о гибели сотрудника ООН Маринова 19 марта в результате артиллерийского обстрела.

Георгиев привлек внимание к тому, что израильская сторона извинилась перед Болгарией. «Но мы также будем настаивать на справедливой компенсации семье капитана Маринова. Настоятельно требуем, чтобы подобные инциденты не повторялись», - отметил министр.

Глава МИД Болгарии подчеркнул важность обеспечения защиты гуманитарным работникам, отметив, что международное сообщество обязано гарантировать их безопасность и свободу в выполнении своих обязанностей в соответствии с нормами международного права.

Он выразил соболезнования родным и близким капитана Маринова и призвал к соблюдению режима прекращения огня. «Мы настаиваем на немедленном возобновлении прекращения огня в секторе Газа, предотвращении дальнейших жертв среди мирного населения и безусловном освобождении всех пленных. Высоко ценим продолжающееся сотрудничество с политическими и следственными структурами ООН и намерены продолжать взаимодействие с ними на всех доступных уровнях», - сказал Георгиев.

Капитан Марин Маринов погиб в результате нападения на комплекс ООН в Дейр-эль-Балахе, расположенном в секторе Газа, 19 марта. Израильская армия первоначально отвергала ответственность за нападение, однако 24 апреля, после проведения расследования, заявила, что «согласно результатам расследования, смерть капитана была вызвана огнем израильских танков, действующих в данном районе».

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