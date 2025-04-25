Главу ВТБ обвиняют в отмывании денег

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами. По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности, элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнется 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.

Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его нарушения. Также Костину предъявлено обвинение в сговоре с целью международного отмывания денег. Бонд и Вольфсон были арестованы в феврале 2024 года и не признали вину. Сам Костин находится на свободе в России. В марте он дал интервью CNN, в котором выразил надежду на восстановление российско-американских отношений при поддержке Дональда Трампа и раскритиковал использование санкций против финансового сектора как угрозу мировой стабильности.

Особое внимание прокуратура уделяет роли Вадима Вольфсона, известного ранее как Вадим Беляев — основателя группы «Открытие», когда-то крупнейшего частного банка в России. Руководство Беляева привело банк к краху и последующей санации, на которую ЦБ потратил около 2,8 трлн рублей. Вадим Беляев обвиняется в мошенничестве, выводе активов, нанесении убытков ЦБ. Общая сумма исков к нему в России превышает 446 млрд рублей.

История владения домом в Аспене начинается в 2010 году, когда Костин приобрел недвижимость за 13,5 млн долларов через компанию 40 North Star. По данным следствия, он контролировал дом через офшорные структуры. До 2017 года Костин и его семья регулярно проводили здесь зимние каникулы. Вольфсон и его семья также посещали дом. После аннексии Крыма и введения санкций структура собственности на дом изменилась. В 2014 году компания Altamonte Holding, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, приобрела 40 North Star за 10 млн долларов. База данных ICIJ указывает, что бенефициаром Altamonte был Вольфсон (под именем Беляев). Средства на покупку, по данным обвинения, предоставила Capital Business Finance — структура, находившаяся под контролем Костина.

В 2019 году, уже после официального введения санкций против Костина, Вольфсон провел еще одну сделку: выкупил компанию 40 North Star за 12 млн долларов. Прокуратура США считает это нарушением санкционного режима. В 2020 году дом был перепродан сторонней компании за 12,5 млн долларов. Сейчас он не имеет связи с фигурантами дела. Его рыночная стоимость, по данным округа Питкин, составляет 30,7 млн долларов. Дом включает в себя семь спален, девять ванных комнат, бассейн, сауну, кинотеатр и бильярдную.

Кроме особняка в материалах дела фигурируют две роскошные яхты, предположительно, принадлежавшие Костину через офшоры — Sea Rhapsody и Sea & Us. Первая стоимостью 65 млн долларов использовалась для семейных поездок, вторая — для путешествий с любовницей, телеведущей Наилей Аскер-заде.

Адвокаты защиты настаивают на исключении из дела доказательств, касающихся других активов Костина и его связей с роскошными объектами, утверждая, что упоминание яхт и произведений искусства может необоснованно повлиять на мнение присяжных. В результате совершения преступлений Костин, Вольфсон и Бонд должны передать в конфискацию США все имущество, которое представляет собой или получено из доходов, связанных с совершением указанных преступлений.