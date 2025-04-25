Зеленский: В убившей киевлян северокорейской ракете большинство деталей из США

По словам Зеленского, ракета содержала как минимум 116 компонентов иностранного производства, большинство из которых произведены в США.

Он подчеркнул, что недостаточное давление на Россию позволяет ей получать и применять такое оружие, а слабость санкционного режима в отношении КНДР и ее союзников — производить его.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поставки систем ПВО и вооружения, а также за усилия по сохранению давления на Россию и ее союзников. Он вновь призвал к немедленному прекращению огня и отметил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на инициативу президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий в воздухе, на море и на фронте.

Украина также предложила России прекратить удары по гражданским объектам, однако эти предложения были отвергнуты. Зеленский подчеркнул, что без усиленного международного давления остановить насилие невозможно, и прекращение убийств должно оставаться приоритетом.

24 апреля по Киеву был нанесен удар северокорейской баллистической ракетой. В результате атаки погибли 12 мирных жителей, ещё почти 90 получили ранения, более 30 человек продолжают находиться в больницах — многие из них в тяжёлом состоянии, с ампутациями.