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Зеленский: В убившей киевлян северокорейской ракете большинство деталей из США

18:55 1249

24 апреля по Киеву был нанесен удар северокорейской баллистической ракетой, которую использовали российские военные, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, ракета содержала как минимум 116 компонентов иностранного производства, большинство из которых произведены в США.

Он подчеркнул, что недостаточное давление на Россию позволяет ей получать и применять такое оружие, а слабость санкционного режима в отношении КНДР и ее союзников — производить его.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поставки систем ПВО и вооружения, а также за усилия по сохранению давления на Россию и ее союзников. Он вновь призвал к немедленному прекращению огня и отметил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на инициативу президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий в воздухе, на море и на фронте.

Украина также предложила России прекратить удары по гражданским объектам, однако эти предложения были отвергнуты. Зеленский подчеркнул, что без усиленного международного давления остановить насилие невозможно, и прекращение убийств должно оставаться приоритетом.

24 апреля по Киеву был нанесен удар северокорейской баллистической ракетой. В результате атаки погибли 12 мирных жителей, ещё почти 90 получили ранения, более 30 человек продолжают находиться в больницах — многие из них в тяжёлом состоянии, с ампутациями.

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