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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Из Баку прямо в Ахмадабад

19:12 1266

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять географию полетов. С июля авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных рейсов из Баку в один из крупнейших городов Индии — Ахмадабад, сообщили в пресс-службе AZAL.

Первый рейс состоится 4 июля, полеты по маршруту Баку – Ахмадабад – Баку будут осуществляться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

«Ахмадабад — город с богатым историческим наследием и яркой современной жизнью. Его старая часть представляет собой уникальное сочетание архитектуры, культуры и религиозных традиций. А новая часть города удивляет современными небоскребами, торговыми центрами и динамичной инфраструктурой», - указывается в сообщении.

AZAL выполняет регулярные рейсы в индийские города Мумбаи и Нью-Дели. Так, по маршруту Баку – Мумбаи - Баку рейсы осуществляются 4 раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 16 июня рейсы в этом направлении будут выполняться ежедневно. Также из Баку в Нью-Дели рейсы осуществляются 3 раза в неделю –  по понедельникам, средам и субботам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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