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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ

19:14 1375

Сожжение азербайджанского флага в ходе шествия 23 апреля в Ереване является недопустимым.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Байрамов добавил, что Азербайджан призвал Армению и Францию, где аналогичный инцидент произошел 23 апреля, предотвратить подобные действия в будущем.

Министр иностранных дел Азербайджана также подчеркнул, что в существовании Минской группы ОБСЕ нет смысла. Он довел до сведения противоположной стороны требование Азербайджана о ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов:

«Минская группа ОБСЕ была создана именно для урегулирования карабахского конфликта, и наша территория уже освобождена от оккупации. Поэтому логики сохранения Минской группы нет. Если Армения действительно заинтересована в полном решении вопроса, она не должна настаивать на продолжении деятельности Минской группы и связанных с ней структур».

Байрамов также отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время идет процесс нормализации, вооружение Армении вызывают беспокойство.

Министр проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении.

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