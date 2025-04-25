Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ

Байрамов добавил, что Азербайджан призвал Армению и Францию, где аналогичный инцидент произошел 23 апреля, предотвратить подобные действия в будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана также подчеркнул, что в существовании Минской группы ОБСЕ нет смысла. Он довел до сведения противоположной стороны требование Азербайджана о ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов:

«Минская группа ОБСЕ была создана именно для урегулирования карабахского конфликта, и наша территория уже освобождена от оккупации. Поэтому логики сохранения Минской группы нет. Если Армения действительно заинтересована в полном решении вопроса, она не должна настаивать на продолжении деятельности Минской группы и связанных с ней структур».

Байрамов также отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время идет процесс нормализации, вооружение Армении вызывают беспокойство.

Министр проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении.