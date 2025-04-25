Новый флаг Сирии в штаб-квартире ООН

Глава МИД назвал момент поднятия флага «историческим». Этот шаг был «не просто символическим шагом», но и «данью уважения памяти сирийского народа», а также «символом его победы», сказал Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Jazeera. По словам дипломата, сирийцы ждали этого шага 14 лет.

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани поднял новый флаг своей страны в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами был официально принят новым правительством страны после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа. Флаг стал символом свержения режима Башара Асада.

Визит главы МИД Сирии в штаб-квартиру ООН состоялся после того, как сирийская высокопоставленная делегация на этой неделе впервые за более чем 20 лет приняла участие во встречах с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В феврале Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Британское правительство в марте также разморозило активы ряда сирийских организаций, включая Центральный банк страны и нефтяные компании. Позднее Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД.