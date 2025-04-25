USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Новый флаг Сирии в штаб-квартире ООН

19:44 677

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани поднял новый флаг своей страны в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Глава МИД назвал момент поднятия флага «историческим». Этот шаг был «не просто символическим шагом», но и «данью уважения памяти сирийского народа», а также «символом его победы», сказал Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Jazeera. По словам дипломата, сирийцы ждали этого шага 14 лет.

Зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами был официально принят новым правительством страны после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа. Флаг стал символом свержения режима Башара Асада.

Визит главы МИД Сирии в штаб-квартиру ООН состоялся после того, как сирийская высокопоставленная делегация на этой неделе впервые за более чем 20 лет приняла участие во встречах с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В феврале Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Британское правительство в марте также разморозило активы ряда сирийских организаций, включая Центральный банк страны и нефтяные компании. Позднее Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД.

Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна! сенсационные подробности
20:09 1356
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… все еще актуально
15:14 8562
Зеленский жестко отреагировал на план Трампа
Зеленский жестко отреагировал на план Трампа
20:49 630
Киев обозначил «красные линии» по переговорам
Киев обозначил «красные линии» по переговорам
20:31 767
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку главное на этот час
19:55 1138
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой все еще актуально
14:23 3384
Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики
Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики
20:08 1351
Встреча Путина и спецпосланника Трампа: обсудили прямые переговоры России и Украины
Встреча Путина и спецпосланника Трампа: обсудили прямые переговоры России и Украины обновлено 20:25
20:25 4815
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» все еще актуально
13:32 5982
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
14:57 7033
Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ
Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ
19:14 1377

ЭТО ВАЖНО

Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!
Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна! сенсационные подробности
20:09 1356
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще… все еще актуально
15:14 8562
Зеленский жестко отреагировал на план Трампа
Зеленский жестко отреагировал на план Трампа
20:49 630
Киев обозначил «красные линии» по переговорам
Киев обозначил «красные линии» по переговорам
20:31 767
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку
Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку главное на этот час
19:55 1138
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой
Нарышкин в Баку встречался и с сирийской разведкой все еще актуально
14:23 3384
Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики
Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики
20:08 1351
Встреча Путина и спецпосланника Трампа: обсудили прямые переговоры России и Украины
Встреча Путина и спецпосланника Трампа: обсудили прямые переговоры России и Украины обновлено 20:25
20:25 4815
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?»
Лавров недоволен Узбекистаном: «Как к вам англичан занесло? Где русский язык?» все еще актуально
13:32 5982
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
14:57 7033
Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ
Баку еще раз о Минской группе ОБСЕ
19:14 1377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться