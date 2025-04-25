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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Россия передала Азербайджану троих беглецов

19:51 933

Трое граждан, находившихся в международном розыске, экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По информации ведомства, российская сторона удовлетворила ходатайства об экстрадиции Надирова Гошгара Джабир оглу, Рустамова Рашада Аслан оглу и Мамедова Турала Бахрам оглу. Они обвиняются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана.

В связи с уклонением от следствия и бегством за границу, фигуранты были объявлены в международный розыск. После их задержания в РФ экстрадированные лица были доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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