Трамп и Зеленский могут провести встречу в Риме

Об этом американский президент сообщил журналистам в пятницу, 25 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Рим на похороны Папы Франциска.

Как известно, похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10:00 по местному времени в базилике Святого Петра.

Владимир Зеленский является одним из многих мировых лидеров, которые посетят похороны. В Офисе президента подтвердили, что он приедет попрощаться с Папой Римским, где также будет присутствовать Трамп.

В то же время в Белом доме опровергли информацию о запланированной встрече Трампа и Зеленского в Риме.