Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку

Обострение напряженности между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Кашмире осложнило авиасообщение между столицами Индии и Азербайджана. Как уже сообщалось, Индия перекрыла приток реки Инд в сторону Пакистана, а Исламабад в ответ закрыл для индийских самолетов свое воздушное пространство. По информации индийских источников, после закрытия неба Пакистана авиакомпании Air India и IndiGo столкнулись с серьезными трудностями при выполнении международных рейсов. Чтобы обойти возникшие ограничения, они изменили маршруты, включая рейсы в Баку. Что привело к увеличению расхода топлива и времени полетов. В связи с этим индийские авиакомпании готовятся повысить стоимость билетов. Последствия этого решения стали видны накануне поздно вечером, когда авиакомпании Air India и IndiGo начали перенаправлять рейсы в Нью-Йорк, Баку и Дубай, которые по данным сайта Flightradar24, обычно пролетают над территорией Пакистана.

Больше всего пострадал аэропорт Нью-Дели — один из самых загруженных в мире, откуда все рейсы, направляющиеся на Запад и Ближний Восток, пролегают обычно через воздушное пространство Пакистана. Как сообщил представитель авиационной отрасли Индии на условиях анонимности, рейсы Air India на Ближний Восток из Дели будут длиться примерно на час дольше, что повлечет за собой увеличение затрат на топливо и снижение грузоподъемности самолетов в пользу дополнительных запасов горючего. Сегодня в авиакомпании IndiGo заявили, что ситуация затронет только «несколько» рейсов, тогда как Air India на платформе X сообщила, что «некоторые рейсы в обе стороны из Северной Америки, Великобритании, Европы и Ближнего Востока будут выполняться по альтернативному удлиненному маршруту». «В настоящее время больше всего пострадала Air India, поскольку у нее крупнейшая сеть дальнемагистральных и сверхдальних рейсов из Дели», — отметил основатель авиационного портала LiveFromALounge Аджай Автани.