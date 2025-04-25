Угроза войны привела к росту цен на авиабилеты по маршруту Нью-Дели – Баку

Обострение напряженности между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Кашмире осложнило авиасообщение между столицами Индии и Азербайджана. Как уже сообщалось, Индия перекрыла приток реки Инд в сторону Пакистана, а Исламабад в ответ закрыл для индийских самолетов свое воздушное пространство.
По информации индийских источников, после закрытия неба Пакистана авиакомпании Air India и IndiGo столкнулись с серьезными трудностями при выполнении международных рейсов. Чтобы обойти возникшие ограничения, они изменили маршруты, включая рейсы в Баку. Что привело к увеличению расхода топлива и времени полетов. В связи с этим индийские авиакомпании готовятся повысить стоимость билетов.
Последствия этого решения стали видны накануне поздно вечером, когда авиакомпании Air India и IndiGo начали перенаправлять рейсы в Нью-Йорк, Баку и Дубай, которые по данным сайта Flightradar24, обычно пролетают над территорией Пакистана.
Больше всего пострадал аэропорт Нью-Дели — один из самых загруженных в мире, откуда все рейсы, направляющиеся на Запад и Ближний Восток, пролегают обычно через воздушное пространство Пакистана.
Как сообщил представитель авиационной отрасли Индии на условиях анонимности, рейсы Air India на Ближний Восток из Дели будут длиться примерно на час дольше, что повлечет за собой увеличение затрат на топливо и снижение грузоподъемности самолетов в пользу дополнительных запасов горючего.
Сегодня в авиакомпании IndiGo заявили, что ситуация затронет только «несколько» рейсов, тогда как Air India на платформе X сообщила, что «некоторые рейсы в обе стороны из Северной Америки, Великобритании, Европы и Ближнего Востока будут выполняться по альтернативному удлиненному маршруту».
«В настоящее время больше всего пострадала Air India, поскольку у нее крупнейшая сеть дальнемагистральных и сверхдальних рейсов из Дели», — отметил основатель авиационного портала LiveFromALounge Аджай Автани.
Закрытие воздушного пространства Пакистана добавило проблем для индийской авиационной отрасли, чьи планы по расширению осложнены задержками поставок самолетов Boeing и Airbus.
Отметим, что в индустрии авиасообщения расходы на авиационное топливо и масло составляют обычно около 30 процентов эксплуатационных расходов.
Один из пилотов индийской авиакомпании сообщил агентству Reuters, что этот шаг нарушит расписание, а также заставит авиакомпании пересмотреть расчеты летных часов в соответствии с правилами и соответствующим образом скорректировать состав экипажей и пилотов.
Другой руководитель индийской авиакомпании сообщил, что перевозчик пытается оценить последствия, поскольку накануне некоторые сотрудники работали до поздней ночи.
Оба говорили на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий давать интервью СМИ.
По данным FlightAware, вчера рейс IndiGo 6E1803 из Нью-Дели в Баку длился 5 часов 43 минуты по более длинному маршруту, включавшему пролет на юго-запад до индийского штата и Аравийского моря прежде, чем вернуться на север через Иран в Азербайджан.
Тот же полет через воздушное пространство Пакистана занял в среду 5 часов 5 минут.