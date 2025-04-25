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Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики

20:08 1353

В пакистанской провинции Белуджистан, на юго-западе страны, произошел взрыв рядом с автомобилем, перевозившим сотрудников службы безопасности.

По информации полиции, в результате происшествия погибли 4 человека, еще 3 получили ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но правоохранительные органы рассматривают версию, что взрыв может быть связан с «Армией освобождения Белуджистана» (BLA).

«Армия освобождения Белуджистана» (BLA) - вооруженная группировка, действующая в иранской провинции Систан и Белуджистан. BNA выступает за независимость Белуджистана и ведет борьбу против иранских властей. Организация взяла на себя ответственность за ряд атак, включая нападения на военных и гражданских, которых считает связанными с государственными структурами. BNA признана террористической в Пакистане, США и Британии.

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