Взрыв в Пакистане: среди погибших - силовики

В пакистанской провинции Белуджистан, на юго-западе страны, произошел взрыв рядом с автомобилем, перевозившим сотрудников службы безопасности.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но правоохранительные органы рассматривают версию, что взрыв может быть связан с «Армией освобождения Белуджистана» (BLA).

«Армия освобождения Белуджистана» (BLA) - вооруженная группировка, действующая в иранской провинции Систан и Белуджистан. BNA выступает за независимость Белуджистана и ведет борьбу против иранских властей. Организация взяла на себя ответственность за ряд атак, включая нападения на военных и гражданских, которых считает связанными с государственными структурами. BNA признана террористической в Пакистане, США и Британии.