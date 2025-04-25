Антирекорд Трампа

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних американских лидеров — лишь 44% одобряют его работу.

Это меньше, чем у Байдена (54%), Обамы (62%) и Буша-младшего (63%) на аналогичном этапе, а также хуже его же показателя восьмилетней давности (45%).