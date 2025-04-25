Антирекорд Трампа

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних американских лидеров — лишь 44% одобряют его работу.
Это меньше, чем у Байдена (54%), Обамы (62%) и Буша-младшего (63%) на аналогичном этапе, а также хуже его же показателя восьмилетней давности (45%).
По данным Fox News, 59% американцев недовольны ситуацией в стране, 71% негативно оценивают экономику, а 55% считают, что условия жизни их семей ухудшаются.
Только 38% опрошенных вдохновлены перспективами следующих четырёх лет при Трампе — в 2017 году таких было 45%.
Кроме того, большинство избирателей выражают тревогу по поводу политических разногласий, здравоохранения, госрасходов и угрозы рецессии. Новый спад рейтинга подтверждают и опросы Reuters/Ipsos, согласно которым одобрение работы Трампа снизилось до самого низкого уровня с начала его второго срока.