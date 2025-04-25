Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!

Казахстан инициировал масштабное разбирательство в международном арбитраже, подав иск против консорциума западных компаний, занимающихся разработкой крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган в Каспийском море. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), сумма требований Казахстана превышает 160 миллиардов долларов. В исковом заявлении, поданном от имени государства, утверждается, что соглашение о разделе продукции (СРП), заключенное в период правления Нурсултана Назарбаева, несправедливо распределяет доходы: 98 процентов прибыли от добычи нефти получают международные нефтяные компании, в то время как доля Казахстана остаётся незначительной.

В январе 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть действующие соглашения. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан намерен увеличить свою долю в проектах, изменить оператора консорциума или даже полностью пересмотреть условия контрактов. В ответ западные компании выразили серьезную обеспокоенность. В беседе с информационным агентством Reuters представители энергетических фирм указали на условиях анонимности, что пересмотр условий будет равнозначен «национализации ресурсов». Поданный иск свидетельствует о серьезности намерений казахстанских властей. Согласно имеющимся данным, соглашение 1997 года, заключенное вскоре после обретения независимости Казахстаном, предусматривало крайне неблагоприятные для страны условия. В 2008 году по настоянию Казахстана были внесены изменения, однако доля государства увеличилась лишь на 1 процент. Иск указывает, что международная операторская компания Nord Caspian Operating Company (NCOC), управлявшая проектом в 2016–2023 годах, выплатила Казахстану 5,5 миллиарда долларов при общей стоимости реализованной нефти в 55 миллиардов долларов. Учитывая заявленные в иске незначительные операционные расходы, консорциум фактически оставил за собой 98 процентов прибыли.

По данным ICIJ, Казахстан подал иск ещё в 2023 году, однако дело оставалось закрытым. Недавно было вынесено промежуточное постановление, а основные слушания ожидаются до 2028 года. Параллельно Казахстан подал ещё один иск против консорциума, требуя 5 миллиардов долларов за предполагаемые экологические нарушения. Эта сумма не входит в основные исковые требования. В январе 2025 года арбитражный суд вынес постановление по отдельному делу: рассматривалась просьба NCOC о приостановке исполнения экологического штрафа. Среди акционеров NCOC — компании-гиганты Shell, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), японская Inpex и казахстанская компания «КазМунайГаз». Тем временем стороны продолжают обмениваться претензиями. Акционеры Total и Eni публично отвергли обвинения, назвав их «необоснованными» и заявив о намерении «бороться» в арбитраже. Остальные участники консорциума пока воздерживаются от комментариев.

В своих заявлениях NCOC охарактеризовала наложенный штраф, как «откровенный захват денежных средств», что лишь подчёркивает остроту спора, в рамках которого спорные 98 процентов доходов — лишь один из множества пунктов. Эксперты отмечают, что арбитражный процесс отражает новый курс администрации президента Токаева, стремящейся пересмотреть ранее установленные отношения с западными нефтяными гигантами. Напряжение между правительством Казахстана и зарубежными инвесторами усиливалось на протяжении многих лет, особенно из-за многочисленных задержек в разработке Кашагана. По оценкам аналитической компании Energy Insight & Analytics (EXia), в 2016–2023 годах Казахстан получил от проекта Кашаган 5,4 миллиарда долларов, включая прибыль от продажи нефти, налоговые поступления, роялти и другие платежи. За этот же период консорциум реализовал нефти на сумму около 55 миллиардов долларов при общих инвестиционных затратах в размере около 86 миллиардов долларов. «Процент выплат, осуществляемых NCOC, соответствует условиям первоначального контракта, - отмечает Паоло Сорбелло, эксперт по нефтяному сектору. - Кроме того, компания «КазМунайГаз» сама является акционером консорциума и получает часть доходов». Сорбелло предупреждает, что Казахстан, инициируя масштабный арбитражный процесс, рискует осложнить отношения с ключевыми зарубежными партнёрами. «Иск такого масштаба превращает крупнейшее нефтяное месторождение страны в источник бесконечных судебных тяжб, - отметил Сорбелло. - Вместо этого акционерам следовало бы вступить в переговоры, чтобы сохранить партнерство».