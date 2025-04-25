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Токаев предъявил нефтяным гигантам США: сделка с Назарбаевым незаконна!

сенсационные подробности
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:09 1368

Казахстан инициировал масштабное разбирательство в международном арбитраже, подав иск против консорциума западных компаний, занимающихся разработкой крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган в Каспийском море. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), сумма требований Казахстана превышает 160 миллиардов долларов.

В исковом заявлении, поданном от имени государства, утверждается, что соглашение о разделе продукции (СРП), заключенное в период правления Нурсултана Назарбаева, несправедливо распределяет доходы: 98 процентов прибыли от добычи нефти получают международные нефтяные компании, в то время как доля Казахстана остаётся незначительной.

Токаев требует пересмотра нефтяных контрактов, подписанных Назарбаевым

В январе 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть действующие соглашения. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан намерен увеличить свою долю в проектах, изменить оператора консорциума или даже полностью пересмотреть условия контрактов.

В ответ западные компании выразили серьезную обеспокоенность. В беседе с информационным агентством Reuters представители энергетических фирм указали на условиях анонимности, что пересмотр условий будет равнозначен «национализации ресурсов».

Поданный иск свидетельствует о серьезности намерений казахстанских властей. Согласно имеющимся данным, соглашение 1997 года, заключенное вскоре после обретения независимости Казахстаном, предусматривало крайне неблагоприятные для страны условия. В 2008 году по настоянию Казахстана были внесены изменения, однако доля государства увеличилась лишь на 1 процент.

Иск указывает, что международная операторская компания Nord Caspian Operating Company (NCOC), управлявшая проектом в 2016–2023 годах, выплатила Казахстану 5,5 миллиарда долларов при общей стоимости реализованной нефти в 55 миллиардов долларов. Учитывая заявленные в иске незначительные операционные расходы, консорциум фактически оставил за собой 98 процентов прибыли.

Яблоко раздора - тот самый Кашаган

По данным ICIJ, Казахстан подал иск ещё в 2023 году, однако дело оставалось закрытым. Недавно было вынесено промежуточное постановление, а основные слушания ожидаются до 2028 года.

Параллельно Казахстан подал ещё один иск против консорциума, требуя 5 миллиардов долларов за предполагаемые экологические нарушения. Эта сумма не входит в основные исковые требования.

В январе 2025 года арбитражный суд вынес постановление по отдельному делу: рассматривалась просьба NCOC о приостановке исполнения экологического штрафа. Среди акционеров NCOC — компании-гиганты Shell, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), японская Inpex и казахстанская компания «КазМунайГаз».

Тем временем стороны продолжают обмениваться претензиями. Акционеры Total и Eni публично отвергли обвинения, назвав их «необоснованными» и заявив о намерении «бороться» в арбитраже. Остальные участники консорциума пока воздерживаются от комментариев.

Токаев пересматривает отношения с нефтяными гигантами

В своих заявлениях NCOC охарактеризовала наложенный штраф, как «откровенный захват денежных средств», что лишь подчёркивает остроту спора, в рамках которого спорные 98 процентов доходов — лишь один из множества пунктов.

Эксперты отмечают, что арбитражный процесс отражает новый курс администрации президента Токаева, стремящейся пересмотреть ранее установленные отношения с западными нефтяными гигантами. Напряжение между правительством Казахстана и зарубежными инвесторами усиливалось на протяжении многих лет, особенно из-за многочисленных задержек в разработке Кашагана.

По оценкам аналитической компании Energy Insight & Analytics (EXia), в 2016–2023 годах Казахстан получил от проекта Кашаган 5,4 миллиарда долларов, включая прибыль от продажи нефти, налоговые поступления, роялти и другие платежи. За этот же период консорциум реализовал нефти на сумму около 55 миллиардов долларов при общих инвестиционных затратах в размере около 86 миллиардов долларов.

«Процент выплат, осуществляемых NCOC, соответствует условиям первоначального контракта, - отмечает Паоло Сорбелло, эксперт по нефтяному сектору. - Кроме того, компания «КазМунайГаз» сама является акционером консорциума и получает часть доходов».

Сорбелло предупреждает, что Казахстан, инициируя масштабный арбитражный процесс, рискует осложнить отношения с ключевыми зарубежными партнёрами.

«Иск такого масштаба превращает крупнейшее нефтяное месторождение страны в источник бесконечных судебных тяжб, - отметил Сорбелло. - Вместо этого акционерам следовало бы вступить в переговоры, чтобы сохранить партнерство».

Паоло Сорбелло о рисках для Казахстана

Отдельно стоит отметить, что международный арбитраж — это механизм частных судебных трибуналов, широко применяемый для разрешения коммерческих споров между инвесторами и государствами, особенно в развивающихся странах. Арбитражные разбирательства проходят в закрытом режиме, а без согласия сторон решения, включая многомиллиардные компенсации, могут оставаться недоступными для широкой публики.

Иск Казахстана зарегистрирован в Постоянной палате третейского суда в Гааге и рассматривается арбитражным трибуналом в Женеве. Последнее постановление суда связано с просьбой NCOC приостановить исполнение штрафа, наложенного в 2022 году за предполагаемые нарушения норм утилизации серы. Напомним, что сера, содержащаяся в кашаганской нефти, требует соблюдения строгих стандартов хранения и транспортировки.

Ранее NCOC добился отмены штрафа в казахстанских судах, однако это решение было пересмотрено в пользу государственных органов. Окончательное решение по данному вопросу ожидается от Верховного суда Казахстана в текущем году.

Журналисты отмечают, что отставка Нурсултана Назарбаева в 2019 году открыла новую эру в отношениях государства с западными инвесторами. Этот процесс затрагивает не только Кашаган, но и такие ключевые проекты, как эксплуатация месторождений Тенгиз и Карачаганак.

В 2024 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал доклад «Каспийская кабала», где описывается возможная коррупционная связь между западными нефтяными компаниями и окружением Назарбаева, включая миллиардные доходы его зятя, Тимура Кулибаева.

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