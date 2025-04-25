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Киев обозначил «красные линии» по переговорам

20:31 775

МИД Украины вновь обозначил «красные линии» в ответ на появляющиеся в медиа мирные предложения.

Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, в ходе переговоров в Лондоне Киев подтвердил неизменность своих принципиальных позиций в рамках долгосрочного урегулирования.

Среди ключевых условий:

  • непризнание каких-либо украинских территорий частью России;
  • отказ от ограничений на вооружённые силы и помощь от партнёров;
  • недопустимость внешнего вето на вступление Украины в НАТО и ЕС.

Тихий подчеркнул, что ориентироваться следует только на официальные заявления украинского МИД, а не на интерпретации, появляющиеся в СМИ.

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