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Турок после инсульта забыл родной язык и заговорил по-датски

20:40 754

Житель турецкой Коньи 67-летний Рахми Карадемир, после медицинского вмешательства из-за перенесенного инсульта, неожиданно стал говорить на датском языке, который не использовал много лет. Об этом случае пишет Anadolu.

Карадемир, отец семерых детей, прожил 20 лет в Дании, затем вернулся в Турцию, где поселился в Конье около 10 лет назад. На прошлой неделе он перенес операцию на колене. Через два дня после операции у него внезапно ослабли правая рука и нога, также появились нарушения речи. После срочной диагностики выяснилось, что одна из крупных артерий в левой части его мозга закупорена тромбом. Медики провели срочную ангиографию и удалили тромб. После процедуры основные неврологические симптомы быстро исчезли. Однако Карадемир стал говорить на датском языке, которым не пользовался много лет, что стало полной неожиданностью для его супруги и родственников. Из-за невозможности говорить по-турецки Карадемир пережил стресс.

Профессор Гекхан Оздемир, заведующий кафедрой неврологии клиники Университета Сельчук, который провел тромбэктомию, сообщил агентству, что после операции медики столкнулись с редким явлением: «Мы заметили, что пациент больше не может говорить по-турецки, но при этом свободно говорит по-датски. В медицинской литературе описаны редкие случаи, когда у людей, владеющих несколькими языками, в результате инсульта один язык теряется, а другой неожиданно активизируется. Умение говорить хотя бы на одном языке после инсульта — это важное преимущество для последующей реабилитации». Он добавил, что в дальнейшем ожидается восстановление турецкой речи, и это вполне возможно при соответствующей терапии.

Дочь пациента, Мераль Карадемир, рассказала, что ее отец не говорил по-датски уже много лет: «Когда он начал говорить по-датски, мы были в шоке. К счастью, мои сестры знают этот язык, и могут с ним общаться. Он понимает турецкий, но не может говорить. Очень расстраивается, потому что считает, что потерял родной язык».

Сам Рахми Карадемир рассказал, что «понимаю турецкий, но не могу говорить. Пытаюсь вспомнить слова, напрягаю память. Надеюсь, скоро все пройдет. Датский язык в голове, а турецкий совсем не вспоминается».

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