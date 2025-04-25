Зеленский жестко отреагировал на план Трампа

"Только украинский народ имеет право определять свои территории. Все временно оккупированные земли принадлежат Украине", — подчеркнул Зеленский во время возложения цветов возле разрушенного ударами РФ дома в Святошинском районе Киева.

По его словам, это принципиальная и неизменная позиция, закрепленная в Конституции и поддерживаемая большинством мирового сообщества, включая те страны, которые пытаются сохранять нейтралитет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет юридически признавать никакие временно оккупированные территории частью России.

Он отметил, что вопрос вступления в НАТО зависит от поддержки всех членов aльянса. Украина выражает свои позиции в диалоге с партнерами, в частности во время переговоров в Лондоне.

Также Зеленский подчеркнул необходимость сильных гарантий безопасности со стороны США и европейских стран. По его словам, речь идет не обязательно о военном присутствии, а, например, о поддержке разведки, киберзащите и системах ПВО.

Ранее агентство Reuters опубликовало список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который, по данным источников, был передан спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом европейским коллегам на переговорах в Париже.

План предусматривает признание российского контроля над украинским Крымом, де-факто признание контроля России над четырьмя оккупированными регионами, а также предоставление Украине гарантий безопасности при условии ее нейтрального статуса.