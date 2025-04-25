Зеленский жестко отреагировал на план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет юридически признавать никакие временно оккупированные территории частью России.
По его словам, это принципиальная и неизменная позиция, закрепленная в Конституции и поддерживаемая большинством мирового сообщества, включая те страны, которые пытаются сохранять нейтралитет.
"Только украинский народ имеет право определять свои территории. Все временно оккупированные земли принадлежат Украине", — подчеркнул Зеленский во время возложения цветов возле разрушенного ударами РФ дома в Святошинском районе Киева.
Он отметил, что вопрос вступления в НАТО зависит от поддержки всех членов aльянса. Украина выражает свои позиции в диалоге с партнерами, в частности во время переговоров в Лондоне.
Также Зеленский подчеркнул необходимость сильных гарантий безопасности со стороны США и европейских стран. По его словам, речь идет не обязательно о военном присутствии, а, например, о поддержке разведки, киберзащите и системах ПВО.
Ранее агентство Reuters опубликовало список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который, по данным источников, был передан спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом европейским коллегам на переговорах в Париже.
План предусматривает признание российского контроля над украинским Крымом, де-факто признание контроля России над четырьмя оккупированными регионами, а также предоставление Украине гарантий безопасности при условии ее нейтрального статуса.