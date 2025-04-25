Израиль возобновляет войну… а потом хочет ударить по Ирану

На 563-й день войны в секторе Газы, начавшейся 7 октября 2023 года с варварского нападения палестинских боевиков на израильские поселения, руководители ХАМАС заявили о готовности отказаться от военной активности, включая производство оружия, строительство тоннелей и управления сектором Газа. Это предложение палестинская группировка передала главе МИД Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману в послании для спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Как сообщает телеканал Al Hadath, руководство ХАМАС выразило также готовность к долгосрочному перемирию с Израилем и передаче всех заключенных в рамках соглашения, которое может положить конец войне. Взамен палестинская организация требует полное прекращения огня, вывода израильских войск и освобождения палестинских заключенных в обмен на израильских заложников. О предложении ХАМАС и развитии событий на Ближнем Востоке haqqin.az побеседовал с главным редактором израильского «Лучшего радио», известным экспертом и журналистом Цви Зильбером.

- Вроде свершилось, не так ли? ХАМАС отказывается от власти в Газе, готов прекратить военную активность, обменять израильских заложников на заключенных палестинцев... Как на все это реагируют в Израиле? - ⁠В предложении ХАМАС нет главного условия прекращения войны – готовности этой террористической организации сложить оружие. Если бы ХАМАС пошел на это, можно было бы говорить о конце войны. Дело в том, что после 7 октября, когда возникла проблема заложников, Израиль стоял перед дилеммой - либо капитулировать перед требованиями ХАМАС, потому что наше общество, пораженное синдромом Шалита (ефрейтор ЦАХАЛа, похищенный 25 июня 2006 года палестинскими террористическими организациями, в обмен на которого были выпущены из тюрем более одной тысячи палестинцев с кровью на руках – ред.), либо начать военные действия, чтобы отстоять свое достоинство, свою честь и заодно освободить пленных. Как известно, правительство Израиля избрало второе. Но, как выяснилось, мы не можем освободить наших соотечественников без переговоров. Первый раунд переговоров и первый обмен заложников состоялся еще в ноябре 2023 года. И уже тогда прояснилась главная ситуация, которую я называю «делением на ноль» - в обмен на заложников ХАМАС потребовал не только отпустить тысячи террористов с кровью на руках, но и прекратить войну. То есть, Израиль должен был закончить военные действия и вывести свои войска с территории сектора Газа. После чего ХАМАС официально провозгласил бы победу над Израилем… - ⁠Несколько дней назад Израиль предложил ХАМАС разоружиться в обмен на шестинедельное перемирие... - Да. Но в прошлую субботу премьер-министр Нетаньяху выступил с заявлением о том, что условия Израиля были отклонены, ибо палестинцы требуют полного прекращения войны. Но если Израиль прекратит войну, то есть, согласится с сохранением власти ХАМАСа в Газе, это будет означать, что все жертвы и страдания последних полутора лет были напрасными. И что с нами можно разговаривать языком силы, захватывая в заложники наших женщин и детей, и диктуя нам свои условия. Именно поэтому предложения ХАМАС, которые включают в себя прекращение войны, приемлемы лишь в том случае, если эта организация согласится сложить оружие, а ее верхушка - покинуть Газу и убраться в любую другую страну. В этой ситуации власть в Газе сможет взять на себя какая-то другая структура, хотя кто это будет пока непонятно. -⁠ В каком случае ХАМАС может сложить оружие? - Да ни в каком! Для них это «красная черта», которую ХАМАС никогда не переступит. Пока вариантов договориться с ними не видно. Думаю, на повестке дня возобновление активных военных действий, поскольку уровень возмущения в израильском обществе стремительно нарастает. С одной стороны, правительство говорит о срыве переговоров с ХАМАС и продолжении войны, а с другой, мы видим какое-то странное затишье и бездействие. Каждый прошедший день — это и огромный ущерб израильскому обществу, и усталость наших резервистов, и угроза жизни заложников... Естественно, Нетаньяху придется реагировать на эту ситуацию. Но если ХАМАС согласится сложить оружие, это будет означать конец войны.

- ⁠Но разве готовность ХАМАС отказаться от власти в Газе не является серьезной уступкой? Хоть и с оговоркой «после того, как закончится конфликт»… - ⁠Без разоружения эта уступка – чистая косметика! Дело в том, что руководители ХАМАС очень хотели бы стать в Газе чем-то вроде «Хезболлы» в Ливане. То есть, фактически править, но при этом ни за что не отвечать и выступать в роли парламентской фракций в законодательном органе. Но при этом, как и «Хезболла» в Ливане, контролировать всю жизнь в Газе. Этот сценарий уже давно написан, достаточно посмотреть, как за тридцать лет Ливан под «Хезболлой» и иранским контролем из ближневосточной Швейцарии превратился в failed state, то есть, в «несостоявшееся государство». Следует понимать: если в государстве есть параллельная партизанская армия, это уже failed state, а не государство. И мы видим, как сейчас президент Ливана Джозеф Аун пытается разоружить «Хезболлу», которая была вооружена лучше, чем армия Ливана, а боевики проиранского движения зарабатывали намного больше, чем солдаты регулярной ливанской армии. в нищей ливанской армии и т.д. Но при этом, когда в Ливане начинался голод, когда в аптеках исчезали лекарства, а на заправках – бензин, «Хезболла» не несла никакой ответственности. Так вот, ХАМАС очень хотел бы реально править сектором, оставаясь в тени декоративного правительства. Было время, когда Израиль питал иллюзии относительно того, что ХАМАС, который пришел к власти в Газе демократическим путем, когда-нибудь откажется от террористической деятельности и, осознавая ответственность перед избравшим ее палестинским народом, станет работать на его благо. Но ХАМАС тратил деньги, преимущественно, на создание инфраструктуры террора, построил около 700 километров подземных туннелей и ни одного (!!) бомбоубежища. Им это было просто не нужно. Ведь чем больше погибнет мирного населения, тем громче ХАМАС будет кричать на весь мир о кровавых преступлениях Израиля… - ⁠Возлагают ли в Израиле надежды на положительный итог переговоров США и Ирана по ядерной программе Исламской Республики? -⁠ Большинство экспертов считают, что они ни к чему не приведут и, скорее всего, будут сорваны, поскольку Иран не готов на компромиссы, а его руководство не пугает перспектива ограниченной войны с США и Израилем. - Можете объяснить, почему? - В Тегеране уверены, что сухопутной операции не будет, что все ограничится ударами с воздуха, а значит, в течение какого-то времени можно будет отсидеться в бункерах, а потом объявить народу о победе Исламской республики над американскими империалистами и «сионистским режимом». По мнению аятолл, небольшая война без очевидных признаков поражения может даже сплотить иранское общество вокруг режима. По мнению израильских экспертов, режим аятолл слаб, как никогда, что, кстати, подтверждает и наследный принц Реза Пехлеви, заметно активизировавшийся в последнее время. Западные иранисты утверждают, что популярность Пехлеви и промонархические настроения в Исламской республики постоянно растут. Напомню, что Беньямин Нетаньяху занимается иранской угрозой более 15 лет. За это время Израиль провел несколько уникальных операций против иранской ядерной программы, включая ликвидацию ученых-ядерщиков и внедрение компьютерного вируса в электронную систему ядерных объектов, который физически уничтожил 60 процентов иранских центрифуг. Также был похищен архив иранского ядерного центра в Тегеране, из которого под носом иранских спецслужб было вывезено несколько тонн документов и компакт-дисков с важной информацией. В своем последнем выступлении Нетаньяху заявил, что если бы не эти действия, атомная бомба у Ирана была бы еще десять лет назад. С другой стороны, надо быть реалистами: если страна стремится получить ядерное оружие, то в конце концов она его получит. - О создании какого именно ядерного оружия идет речь? - С учетом санкций, введенных Западом, Иран действительно отлучен от современных технологий и не имеет возможности создать их своими силами. Но воспроизвести технологии 1945 года и создать по ним атомную бомбу, аналогичную по мощности тем, которые 80 лет назад были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, иранцы в принципе могут. - ⁠По некоторым данным у Ирана уже есть несколько атомных бомб. Подтверждают ли это израильские источники?

- Не исключено. Говорят, что у Ирана хватит обогащенного ядерного топлива для производства шести ядерных зарядов. Но есть проблема ядерных испытаний, без которых невозможно заполучить это оружие. И стоит только Ирану их провести, как сотни, если не тысячи сейсмографов в мире моментально их зафиксируют - специалисты умеют отличать ядерные испытания от обычных подземных толчков. Словом, мы бы знали об этих испытаниях. Полагаю, вопрос только в политическом решении иранского руководства. - В Тегеране уже много лет заявляют, что их ядерная программа носит мирный характер, ее цель – создавать топливо для атомных электростанций. А разговоры о ядерном оружии используются как повод, чтобы оказывать на режим аятолл политическое давление… - ⁠Но если так, зачем тогда обогащать уран до 60 процентов? Ведь для нужд атомной энергетики, о которых говорит иранское руководство, достаточно обогащать уран до 3,67 процента. Все, что выше – это уже военные цели и в мире это прекрасно понимают. Переговоры с иранцами ведет Уиткофф - человек абсолютно американской культуры, убежденный в том, что, если участники переговоров заинтересованы в позитивном результате, то они говорят друг другу правду и соблюдают достигнутые соглашения. Уиткофф просто не понимает: когда речь идет о таких режимах как иранский или кремлевский, вранье в переговорной политике – фактор доминирующий. Отсюда и уверенность Уиткоффа в том, что стремление Ирана к созданию ядерного оружия — это чушь. «Да, Исламская республика обогащает уран до 60 процентов, - сказал Уиткофф на одой из пресс-конференций. - Но хорошие иранцы заверили меня, что не собираются создавать ядерное оружие. Следовательно, реальной угрозы нет…» - Так чем же, на Ваш взгляд, завершатся переговоры на иранском треке? - Надеюсь на согласованную работу Израиля и Саудовской Аравии, которые действуют сейчас в тандеме с администрацией Трампа. Думаю, вместе они смогут объяснить Трампу, что иранцы врут и верить им ни в коем случае нельзя. Персы умеют затягивать переговоры на десятки лет, ни о чем конкретно не договариваясь и ведя их ради самого процесса. И в этом вся тактика - пока они идут, никто на Иран не нападет. В Израиле считают, что ничего из этих переговоров не выйдет и Трампу придется вернуться в прежнюю позицию. Он может либо начать военные действия против Ирана, либо опустить руки и сказать, что заключить с Тегераном сделку не удалось, и пусть теперь все решает Израиль, а США ограничатся экономическими санкциями. - ⁠Иранские эксперты считают, что Трамп не начнет войну против Ирана, потому что это рискованно: если ракета «Шахаб» потопит или даже просто повредит какое-то судно ВМФ США, это может ударить по его имиджу…