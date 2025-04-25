Стоимость биткоина превысила 95 тыс. долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила 95 тыс. долларов впервые с 24 февраля 2025 года, согласно данным площадки Binance.
По состоянию на 18:12 по бакинскому времени биткоин вырос на 2,46% и достиг уровня 95 178 долларов.
К 18:39 рост замедлился, и стоимость криптовалюты составила 94 874 долларов (+1,98%).
Биткоин — это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая может «добываться» (эмитироваться) любым участником системы путем создания новых блоков.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (или коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина пришелся на последние годы. Эмиссия биткоина ограничена, и в настоящее время большая часть монет уже «добыта».