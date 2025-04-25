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Трамп о конфликте Индии и Пакистана: «Они разберутся»

22:11 703

Президент США Дональд Трамп высказался о нарастающем конфликте между Индией и Пакистаном, отметив, что обе страны уже долгое время сталкиваются с напряжением, особенно в регионе Кашмира.

«Я близок к Индии и Пакистану. Они ведут эту борьбу в Кашмире уже тысячу лет, возможно, даже дольше. На этой границе напряженность сохраняется уже 1500 лет. Они разберутся с этим так или иначе», — заявил Трамп.

Эскалация конфликта произошла после теракта в Кашмире, в результате которого погибли более 25 туристов. Нападение произошло 22 апреля, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Индийская сторона обвиняет Пакистан в причастности к атаке, а ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Lashkar-e-Taiba, базирующаяся в Пакистане.

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