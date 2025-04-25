Трамп о конфликте Индии и Пакистана: «Они разберутся»

Президент США Дональд Трамп высказался о нарастающем конфликте между Индией и Пакистаном, отметив, что обе страны уже долгое время сталкиваются с напряжением, особенно в регионе Кашмира.

«Я близок к Индии и Пакистану. Они ведут эту борьбу в Кашмире уже тысячу лет, возможно, даже дольше. На этой границе напряженность сохраняется уже 1500 лет. Они разберутся с этим так или иначе», — заявил Трамп.