Турецкие военные укрепляют позиции в Сомали

На этой неделе Турция усилила своё военное присутствие в Сомали на фоне недавнего наступления боевиков «Аш-Шабааб» в районе Могадишо.
Группировка значительно укрепила позиции в центральной части страны, захватив в прошлом месяце несколько деревень к югу от столицы.
«Эти районы имеют решающее значение для сомалийских сил, поскольку служат буферной зоной против террористических атак, включая взрывы автомобилей. Турция направила в Сомали около 500 солдат, что почти вдвое превышает обычную численность ее личного состава, для защиты и содержания своей военной базы Турксом, а также управления боевыми беспилотниками. Они также будут защищать порты Могадишо», - говорится в статье Middle East Eye.