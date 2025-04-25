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Турецкие военные укрепляют позиции в Сомали

22:16 450

На этой неделе Турция усилила своё военное присутствие в Сомали на фоне недавнего наступления боевиков «Аш-Шабааб» в районе Могадишо.

Группировка значительно укрепила позиции в центральной части страны, захватив в прошлом месяце несколько деревень к югу от столицы.

«Эти районы имеют решающее значение для сомалийских сил, поскольку служат буферной зоной против террористических атак, включая взрывы автомобилей. Турция направила в Сомали около 500 солдат, что почти вдвое превышает обычную численность ее личного состава, для защиты и содержания своей военной базы Турксом, а также управления боевыми беспилотниками. Они также будут защищать порты Могадишо», - говорится в статье Middle East Eye.

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