ООН сокращает гумпомощь Украине

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHСR) сокращает помощь перемещенным лицам в Украине, объясняя это уменьшением финансирования со стороны США и других развитых стран Запада.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на слова представителя UNHСR в Украине Каролины Линдхольм Биллинг.