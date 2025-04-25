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ООН сокращает гумпомощь Украине

22:28 378

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHСR) сокращает помощь перемещенным лицам в Украине, объясняя это уменьшением финансирования со стороны США и других развитых стран Запада.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на слова представителя UNHСR в Украине Каролины Линдхольм Биллинг.

«Некоторые программы, которые мы ранее проводили с щедрой помощью США… приостановлены»,— цитирует газета госпожу Линдхольм Биллинг, выступившую перед журналистами. Отмечается, что в прошлом году 40% средств UNHCR поступило от Агентства США по международному сотрудничеству, которое в этом году было упразднено правительством США.

Дополнительным ударом по бюджету UNHCR стало решение некоторых стран Запада сократить свою помощь ведомству в связи с намерением повысить расходы на оборону. В результате, запросив $3,32 млрд на помощь перемещенным лицам в Украине, управление получило в итоге только 25% от этой суммы.

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