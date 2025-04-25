Зеленский суетится

Процесс мирного урегулирования в Украине становится максимально спрессованным по времени. Все может решиться уже в ближайшие пару недель. Или – сорваться в новый виток войны. Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда будет в Риме 26 апреля на похоронах Папы Римского Франциска. Встреча нужна, прежде всего, президенту Украины, чтобы «продать» Трампу новый вариант «мирной сделки», который сильно отличается от того, который американцы представили 17 апреля в Париже. В Лондоне 24 апреля украинцы с европейцами внесли в него свои поправки.

Но встреча может и не произойти. Итальянские власти дали понять, что из-за логистических и прочих трудностей организация даже мини-саммита (с участием Трампа, Зеленского и лидеров Британии и Франции) будет весьма проблематична. К тому же, если по итогам 3-часовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом накануне в Москве России и США удалось о чем-либо договориться (по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил лишь, что обсуждалась возможность возобновления прямых российско-украинских переговоров), то украинскому лидеру, возможно, лучше «не суетиться», а тщательнее подготовить свои аргументы для Трампа с учетом новых обстоятельств. Ну а кроме того, атмосфера похорон понтифика, которые считаются главным мировым событием на текущий момент, не самый лучший момент для проведения политического саммита по вопросам войны и мира. План Трампа предусматривал прекращение огня по линии фронта, юридическое признание США российского статуса Крыма, де-факто признание прочих российских территориальных приобретений, запрет на членство Украины в НАТО, передачу Запорожской АЭС под управление США, возвращение Украине части районов в Харьковской области, снятие американских санкций с РФ, право на проход украинских кораблей по устью Днепра. Также Украине возвращается контроль над разрушенной дамбой Каховской ГЭС в Херсонской области, плюс контроль над Кинбурнской косой в устье Днепра, которая административно входит в Николаевскую область. Однако Киев с европейцами отвергли несколько важных пунктов. Обсуждение территориального вопроса предлагается отложить до момента прекращения огня, при том, что Киев категорически отвергает саму возможность признания российского контроля за утраченными территориями.

Но о чем тогда переговариваться? - полагают по сему поводу в Москве. Про санкции сказано, что они будут «постепенно смягчены после достижения устойчивого мира», но могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Отвергаются какие-либо ограничения в отношении украинской армии, а также на размещение союзниками Украины своих военных сил на ее территории. По части гарантий безопасности для Украины сказано, что они должны быть на уровне 5 статьи Договора НАТО, хотя и без вступления в альянс. Содержится требование репараций от России за нанесенный ущерб за счет российских активов. Добавлен пункт о том, что Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, а также про обмен военнопленных по принципу "всех на всех", плюс Россия должна освободить всех гражданских заключенных - граждан Украины. Правда, судя по всему, Европа отказывается (Зеленский уже дал понять, что он в курсе) от неприемлемой для Москвы идеи отправки миротворцев в Украину. Вместо них могут отправить лишь военных инструкторов. Возил ли Уиткофф в Москву Путину на согласование этот новый вариант? Если даже возил или докладывал в части каких-то пунктов, то невозможно пока представить, чтобы Москва пошла на такие условия. В глазах российского руководства это было бы близко к капитуляции. За что же тогда три года воевали? Даже на план Трампа по всем пунктам еще не факт, что Путин согласится. Если он согласится хотя бы на такой план (Трампа) в общих чертах, то это уже было бы значительным компромиссом по сравнению с тем, что Кремль требовал ранее. Вашингтон, между тем, торопит. Сам Трамп установил неформально срок в две недели, после чего он может не только заявить о выходе из переговоров, но и о введении против России новых санкций. При этом он косвенно возразил на тезис Москвы о нелегитимности Зеленского в части подписания им каких-либо соглашений, заявив, что тот подпишет сделку по прекращению военных действий - потому что "он сейчас президент". Вновь подтвердив, что у США были "очень хорошие переговоры" с Россией.