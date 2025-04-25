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Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Трамп призвал Зеленского срочно подписать сделку

23:02 321

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам.

Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала последние бумаги по очень важной сделке о редкоземельных металлах с Соединенным Штатами. Она опоздала по меньшей мере на три недели. Надеюсь, что это будет подписано немедленно. Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех в будущем, кажется, будет!» - написал Трапм.

О готовности соглашения о минералах (которые Трамп называет редкоземельными) поступает противоречивая информация от сторон.

В пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф уже в четвертый раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным. После встречи Кремль заявил, что она прошла конструктивно.

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