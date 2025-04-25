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Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы

Отдел спорта
23:06 294

Сборная Азербайджана продолжает завоевывать медали на чемпионате Европы по дзюдо в столице Черногории Подгорице. Сегодня на пьедестал почета поднялись Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг), несмотря на то, что им пришлось столкнуться с судейским произволом.

Зелим прошел соперников из Швейцарии, Молдовы и Италии, а в полуфинале против серебряного призера Олимпиады в Париже, 3-кратного чемпиона мира и Европы из Грузии Тато Григалашвили был более активен и постоянными атаками измотал соперника настолько, что тот заработал два штрафных балла «шидо». Однако в тот момент, когда все указывало на победу представителя Азербайджана, судьи приняли абсурдное решение. Они оценили касание спины Цкаева о татами как «иппон», хотя наш дзюдоист действовал в момент атаки, а соперник не совершал никаких атакующих действий. Позорное решение осталось в силе, несмотря на пересмотр этого эпизода множество раз.

К счастью, Зелим не пал духом и в схватке за бронзу победил еще одного представителя Молдовы - Петру Пеливана - и впервые в карьере взял медаль чемпионата Европы.

На весьма спорное решение со стороны рефери напоролся и другой наш медалист - Мурад Фатиев (90 кг). Он победил соперников из Беларуси, Сербии, а также экс-чемпиона мира и Европы грузина Луку Майсурадзе. Но в полуфинале азербайджанский дзюдоист уступил будущему чемпиону итальянцу Кристиану Парлати из-за неоднозначного судейского решения «хансоку-маке». Далее Мурада ждала схватка за бронзу, в которой он ценой повреждения «иппоном» одолел француза Алексиса Матье. 

Интересно, в чем же причина столь необъективного судейства в отношении сразу двух азербайджанских дзюдоистов? Может, кому-то в Европе встали поперек горла большие успехи Азербайджана в дзюдо, достигнутые в последние годы? Не исключено. Но все-таки хочется верить, что в оставшиеся дни такого судейского беспредела в отношении наших мастеров татами не будет.

Напомним, в предыдущие дни бронзу в Черногории завоевали Ахмед Юсифов (60 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг). У Азербайджана сейчас четыре медали. Нашу страну на чемпионате Европы в Черногории представляют 15 спортсменов, в том числе и олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Другой наш триумфатор Парижа-2024 Хидаят Гейдаров не выступает на Евро из-за травмы.

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