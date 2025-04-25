Судейская несправедливость в отношении Азербайджана на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана продолжает завоевывать медали на чемпионате Европы по дзюдо в столице Черногории Подгорице. Сегодня на пьедестал почета поднялись Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг), несмотря на то, что им пришлось столкнуться с судейским произволом.

Зелим прошел соперников из Швейцарии, Молдовы и Италии, а в полуфинале против серебряного призера Олимпиады в Париже, 3-кратного чемпиона мира и Европы из Грузии Тато Григалашвили был более активен и постоянными атаками измотал соперника настолько, что тот заработал два штрафных балла «шидо». Однако в тот момент, когда все указывало на победу представителя Азербайджана, судьи приняли абсурдное решение. Они оценили касание спины Цкаева о татами как «иппон», хотя наш дзюдоист действовал в момент атаки, а соперник не совершал никаких атакующих действий. Позорное решение осталось в силе, несмотря на пересмотр этого эпизода множество раз. К счастью, Зелим не пал духом и в схватке за бронзу победил еще одного представителя Молдовы - Петру Пеливана - и впервые в карьере взял медаль чемпионата Европы.