Украина стала легкой мишенью для хакеров

По данным издания, аннулированы или приостановлены ключевые контракты, а поставки оборудования и ПО для защиты инфраструктуры так и не были доставлены.

США ранее помогали Украине противостоять российским кибератакам на энергосистему, правительственные учреждения и банки. Только Агентство США по международному развитию выделило более 200 млн долларов на эти цели. Поддержка включала обучение специалистов, поставку техники и защиту критически важных объектов.

С января 2025 года США приостановили значительную часть помощи, включая обмен разведданными. По словам источников Bloomberg, американское финансирование было крупнейшим источником поддержки украинской кибербезопасности.

На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выйти из мирного процесса, если Москва и Киев не примут его условия — это может еще больше осложнить киберсотрудничество.